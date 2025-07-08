Транспортный коллапс: Россия отменила или задержала более 2000 авиарейсов

По данным Минтранспорта РФ, 5 июля в Шереметьево, Пулково и Стригино (Нижний Новгород) были отменены более 250 рейсов, задержаны — свыше 270. По состоянию на 18:00 6 июля в Шереметьево, Пулково и Стригино отменено 171, 90 и 26 рейсов, задержано более чем на два часа — 56, 37 и 13 рейсов соответственно. В целом были отменены около 480 рейсов, а 1900 — задержаны.

Повышенные меры безопасности затронули десятки тысяч пассажиров по всей стране.

По оценкам экспертов, транспортный коллапс обойдется российским авиакомпаниям в несколько десятков миллиардов рублей только за первые два дня.

По данным авиаслужб, 88 самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы. Вынужденный возврат билетов затронул около 43 тысяч рейсов, а 94 тысячи человек были временно размещены в гостиницах. Чтобы сгладить последствия транспортного коллапса, авиаперевозчики выдали пассажирам 199 тысяч талонов на напитки и 155 тысяч талонов на питание.

В настоящее время все российские аэропорты вернулись к привычному режиму работы. Представители Минтранспорта подчеркивают, что ограничительные меры были введены исключительно в целях обеспечения безопасности полетов. Эти меры являются вынужденной необходимостью и позволяют предотвратить возможные инциденты в условиях угроз.

В целом, эксперты предупреждают, что дополнительные расходы от транспортного коллапса для авиакомпаний может превысить 20 млрд рублей (примерно 132 млрд тенге). Они могут включать — возврат денег за билеты, компенсации пассажирам, траты на размещение экипажей и техническое обслуживание самолетов. Такие расходы могут подорвать финансовую устойчивость отрасли и снизить инвестиционную активность.

Причиной масштабных нарушений в авиасообщении стали атаки БПЛА в ночь на 5 июля по 15 регионам РФ, включая районы, расположенные вблизи крупных транспортных узлов.

Люди стали покупать железнодорожные билеты, компания «Российские железные дороги» запустила дополнительные поезда.

На этом фоне, сегодня российский лидер освободил от должности министра транспорта РФ Романа Старовойта. Он возглавлял ведомство больше года.

Напомним, что накануне в аэропортах городов Москва, Санкт-Петербург и Поволжья вводились временные ограничения на посадку и вылет самолетов.

Ранее мы писали про временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах.