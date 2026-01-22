Последний олимпийский чемпион из Казахстана рассказал об отношениях с Головкиным

Елеусинов рассказал, что среди некоторой части болельщиков сложилось мнение о некоем конфликте, якобы имевшим место между ним и Головкиным. Однако, на самом деле никаких проблем с Геннадием Головкиным Данияр Елеусинов, по его собственному признанию, не имеет.

— У нас хорошие отношения, все в порядке. Раньше бывали моменты, когда я думал, что он очень высокомерный и заносчивый. Но теперь я понимаю его. Я понял его, потому что он был очень занят — он был чемпионом. На данный момент у нас с ним нет никаких проблем, потому что мы представляем одну страну, один флаг. Я хочу быть как он, — заявил Данияр Елеусинов в своем Instagram.

Ранее Елеусинов узнал мнение президента Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжана Ерденбекова о своем желании провести медиа-бой с актером Еркебуланом Токтаром.

Напомним, что по состоянию на 2026 год Данияр Елеусинов является последним олимпийским чемпионом по боксу из Казахстана. На Олимпиадах 2020 и 2024 годов казахстанские боксеры не смогли подняться на высшую ступень олимпийского пьедестала.

Геннадий Головкин на данный момент является президентом Международной федерации любительского бокса World Boxing и главой Национального олимпийского комитета Казахстана.