Данияр Елеусинов против медиа-боксера: в КФПБ оценили возможный поединок
Президент Казахстанской федерации профессионального бокса (КФПБ) Рахимжан Ерденбеков высказался о возможном поединке между актером Еркебуланом Токтаром и последним олимпийским чемпионом по боксу (по состоянию на 2026 год) из Казахстана Данияром Елеусиновым, передает Kazinform.
В социальных сетях продолжает набирать популярность тема возможного боя между Еркебуланом Токтаром и Данияром Елеусиновым. Причем, именно олимпийский чемпион продолжает поднимать тему возможного боя против актера.
Глава КФПБ Рахимжан Ерденбеков заявил, что в данном случае речь может идти не о спортивной оставляющей, а желании обеих участников возможного поединка заработать.
— Нужно разделять вещи на две категории. Есть такое понятие, как спортивный интерес, и есть понятие коммерческий интерес. Думаю, у этих двух бойцов, наверное, чисто коммерческий интерес, потому что по классу Данияр на голову в боксе переигрывает намного Токтара. Победит в боксе Данияр, я видел спарринги Токтара, и сразу понятно, что он пока не уровень Елеусинова, — сказал Рахимжан Ерденбеков.
Фунционер отметил, что лично он не одобряет поединки между любителями не из мира бокса и профессионалами.
— У меня вообще есть идея — разделить по разным лигам бои между медиа-боксерами и профессиональными боксерами, — заявил Ерденбеков.
Что касается больших боев для Елеусинова на профессиональном ринге, то это зависит, по словам Ерденбекова, от промоутеров спортсмена, а не от федерации.
Ранее стало известно, когда вернется на ринг обязательный претендент на титул чемпиона мира из Казахстана Мейирим Нурсултанов.