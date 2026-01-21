РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:44, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Данияр Елеусинов против медиа-боксера: в КФПБ оценили возможный поединок

    Президент Казахстанской федерации профессионального бокса (КФПБ) Рахимжан Ерденбеков высказался о возможном поединке между актером Еркебуланом Токтаром и последним олимпийским чемпионом по боксу (по состоянию на 2026 год) из Казахстана Данияром Елеусиновым, передает Kazinform.

    Данияр Елеусинов
    Фото: instagram.com/prosports_kz

    В социальных сетях продолжает набирать популярность тема возможного боя между Еркебуланом Токтаром и Данияром Елеусиновым. Причем, именно олимпийский чемпион продолжает поднимать тему возможного боя против актера. 

    Глава КФПБ Рахимжан Ерденбеков заявил, что в данном случае речь может идти не о спортивной оставляющей, а желании обеих участников возможного поединка заработать.

    — Нужно разделять вещи на две категории. Есть такое понятие, как спортивный интерес, и есть понятие коммерческий интерес. Думаю, у этих двух бойцов, наверное, чисто коммерческий интерес, потому что по классу Данияр на голову в боксе переигрывает намного Токтара. Победит в боксе Данияр, я видел спарринги Токтара, и сразу понятно, что он пока не уровень Елеусинова, — сказал Рахимжан Ерденбеков.

    Фунционер отметил, что лично он не одобряет поединки между любителями не из мира бокса и профессионалами.

    — У меня вообще есть идея — разделить по разным лигам бои между медиа-боксерами и профессиональными боксерами, — заявил Ерденбеков.

    Что касается больших боев для Елеусинова на профессиональном ринге, то это зависит, по словам Ерденбекова, от промоутеров спортсмена, а не от федерации.

    Ранее стало известно, когда вернется на ринг обязательный претендент на титул чемпиона мира из Казахстана Мейирим Нурсултанов. 

    Теги:
    Спорт Бокс
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают