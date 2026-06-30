После жалоб жителей изменили разметку по улице Саина в Алматы

На улице Саина в Алматы в пилотном режиме заработала выделенная полоса для автобусов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Данное решение вызвало бурные дискуссии среди алматинцев и негативные отзывы со стороны водителей. В акимате Алматы сообщили, что проанализировали отзывы и предложения, опубликованные в социальных сетях.

По словам заместителя руководителя управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта города Алматы Асхата Жамалова, по итогам анализа обращений жителей увеличена протяженность пунктирных линий в местах съезда и выезда с улицы Саина на другие улицы. Длина пунктирных линий на автобусной полосе, которая ранее составляла 20 метров, теперь продлена до 40 метров.

— Это позволит сделать маневры более удобными и понятными для водителей, — отметил представитель ведомства.

Напомним, с 20 июня в Алматы в пилотном режиме заработала выделенная полоса для общественного транспорта на улице Саина — на участке от проспекта Рыскулова до улицы Мустафина. В связи с этим нанесли специальную разметку желтого цвета и устанавили соответствующие дорожные знаки.

О том, как выглядит участок улицы Саина в Алматы после пробивки, читайте здесь.