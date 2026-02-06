После жалоб пенсионеров проведут проверку в центре оказания специальных социальных услуг в Таразе

В социальных сетях появились фото и видео, которые, по словам авторов публикаций, были сделаны внутри Центра оказания специальных социальных услуг № 1 города Тараза. На кадрах — порванная тюль на окнах, разбитые дверные косяки, изношенные лестницы, горы мусора в помещениях. Во дворе грязные бочки, ржавый металл и потрескавшийся асфальт.

Пенсионеры также обращают внимание на полки, собранные будто кем-то из работников из старых досок, местами разбитый настенный кафель и потолки, которые неоднократно белили на старый слой.

Отдельная жалоба касается питания. Получатели услуг отмечают, что их недостаточно качественно и часто кормят.

По словам проживающих в центре, различные комиссии приезжают регулярно, проводят осмотры и беседы, однако ощутимых изменений они не замечают. Старики утверждают, что им объясняли отсутствие ремонта нехваткой средств в бюджете.

Нам удалось выяснить, что Центр оказания специальных социальных услуг № 1 не такой уж и старый — здание было построено в 1990 году. Его проектная мощность составляет 170 койко-мест. Сегодня учреждение практически полностью заполнено — на попечении находятся 167 человек, большинство из которых женщины.

В областном управлении координации занятости и социальных программ подтвердили, что пенсионеры действительно отдают большую часть своих денег. Так, 70% поступающих пенсионных выплат подопечных направляются на их содержание — покупку одежды, обуви, постельных принадлежностей, технических средств реабилитации и других необходимых товаров. Оставшиеся 30% получатели услуг расходуют по своему усмотрению на личные нужды.

В ведомстве сообщили, что капитальный ремонт здания проводился в 2021 году, а в 2022 году в учреждении частично заменяли напольную плитку.

В пресс-службе управления также заявили, что распространяемые в интернете видео были сняты в хозяйственном блоке, который не предназначен для оказания социальных услуг гражданам, а опубликованные фотографии являются старыми и не отражают текущее состояние центра.

При этом в управлении признают, что отдельные помещения действительно нуждаются в обновлении. В частности, речь идет о столовой. Сметная документация на ее ремонт уже подготовлена, а бюджетную заявку планируют подать при уточнении областного бюджета. На проведение работ требуется 53,3 миллиона тенге.

Что касается качества питания, в управлении заверяют, что оно соответствует установленным нормативам и осуществляется по утвержденному меню.

— На закуп продуктов питания в 2026 году предусмотрено 153,5 миллиона тенге. Получатели услуг обеспечиваются четырехразовым питанием, — сообщили в ведомстве.

Кто говорит правду пенсионеры или акимат мы узнаем совсем скоро. Сообщениями из социальных сетей заинтересовался департамент комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения. На днях сотрудники направились в центр и проверили все озвученные факты. О результатах проверки обещают рассказать позже.

