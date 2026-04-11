После вмешательства прокуроров цену на газ снизили в Туркестанской области

ТОО «OtebayGaz Aimaq» с 1 ноября 2025 года повысило стоимость газа для жителей города Арыс Туркестанской области с 39 423 до 50 809 тенге за тысячу кубометров. Это решение противоречило действовавшему в стране мораторию на рост коммунальных тарифов.

— По акту прокурорского надзора стоимость газа пересмотрена и снижена до 38 746 тенге за тысячу кубометров, — сообщили в прокуратуре Туркестанской области.

Поставщик услуг вернет потребителям необоснованно начисленные 54 млн тенге в счет будущих платежей.

— Принятые меры позволили защитить права 6266 абонентов. За допущенные нарушения товарищество привлечено к административной ответственности. Сумма штрафа составила 5,4 млн тенге, — отметили в надзорном органе.

