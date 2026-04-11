РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:51, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    После вмешательства прокуроров цену на газ снизили в Туркестанской области

    Жители Арыси переплачивали за природный газ после незаконного повышения тарифа. После вмешательства прокуратуры цену пересмотрели и снизили для 6266 абонентов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pixabay

    ТОО «OtebayGaz Aimaq» с 1 ноября 2025 года повысило стоимость газа для жителей города Арыс Туркестанской области с 39 423 до 50 809 тенге за тысячу кубометров. Это решение противоречило действовавшему в стране мораторию на рост коммунальных тарифов.

    — По акту прокурорского надзора стоимость газа пересмотрена и снижена до 38 746 тенге за тысячу кубометров, — сообщили в прокуратуре Туркестанской области.

    Поставщик услуг вернет потребителям необоснованно начисленные 54 млн тенге в счет будущих платежей.

    — Принятые меры позволили защитить права 6266 абонентов. За допущенные нарушения товарищество привлечено к административной ответственности. Сумма штрафа составила 5,4 млн тенге, — отметили в надзорном органе.

    Ранее Kazinform сообщал, что в индустриальной зоне Шымкента выявили завышенные тарифы на воду и канализацию. Также сообщалось, что будет с тарифами на коммунальные услуги в Казахстане после окончания моратория.

    Теги:
    Туркестанская область Регионы Казахстана Цены и тарифы Прокуратура Газ
    Татьяна Корякина
    Автор
