Предприниматели переплачивали за воду в Шымкенте

Нарушения выявили в индустриальной зоне Енбекшинского района Шымкента. Субъект естественной монополии ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» учитывал увеличенные объемы подачи воды через распределительные сети и водоотведение, что отражалось на начислениях.

— Рост объемов предоставляемых услуг приводит к получению монополистом дополнительного дохода, не предусмотренного утвержденной тарифной сметой, — сообщили в надзорном органе.

Тарифы в итоге пересмотрели для 96 потребителей. Водоснабжение подешевело на 21% — со 190,68 до 149,16 тенге за кубометр. Стоимость водоотведения снизилась на 43% — со 131,49 до 74,86 тенге.

В ведомстве отмечают, что это позволит бизнесу сократить расходы.

— Принятые меры защитили права предпринимателей и снизили затраты на себестоимость производимой продукции. Работа в этом направлении продолжается и находится на контроле прокуратуры города, — добавили в ведомстве.

Ранее суд подтвердил возврат в госсобственность стратегических объектов водоснабжения и водоотведения Шымкента. Апелляционная инстанция отклонила жалобу монополиста ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг».