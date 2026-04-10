    14:56, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Предприниматели переплачивали за воду в Шымкенте

    Тарифы на воду и канализацию для бизнеса в Шымкенте снизили после проверки прокуратуры. Выяснилось, что монополист завышал объемы услуг и получал дополнительный доход сверх утвержденной сметы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    питьевая вода
    Фото: pixabay.com

    Нарушения выявили в индустриальной зоне Енбекшинского района Шымкента. Субъект естественной монополии ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» учитывал увеличенные объемы подачи воды через распределительные сети и водоотведение, что отражалось на начислениях.

    — Рост объемов предоставляемых услуг приводит к получению монополистом дополнительного дохода, не предусмотренного утвержденной тарифной сметой, — сообщили в надзорном органе.

    Тарифы в итоге пересмотрели для 96 потребителей. Водоснабжение подешевело на 21% — со 190,68 до 149,16 тенге за кубометр. Стоимость водоотведения снизилась на 43% — со 131,49 до 74,86 тенге.

    В ведомстве отмечают, что это позволит бизнесу сократить расходы.

    — Принятые меры защитили права предпринимателей и снизили затраты на себестоимость производимой продукции. Работа в этом направлении продолжается и находится на контроле прокуратуры города, — добавили в ведомстве.

    Ранее суд подтвердил возврат в госсобственность стратегических объектов водоснабжения и водоотведения Шымкента. Апелляционная инстанция отклонила жалобу монополиста ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг».

    Регионы Казахстана Комуслуги Шымкент Цены и тарифы Вода ЖКХ
    Татьяна Корякина
