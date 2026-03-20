РУ
Тренды:
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:26, 20 Март 2026 | GMT +5

    Стратегические водные объекты Шымкента вернули в госсобственность после апелляции

    Городской суд поставил точку в деле о возврате стратегически важных объектов водоснабжения и водоотведения в государственную собственность. Апелляционная инстанция оставила решение без изменений и отклонила жалобу ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Апелляция
    Фото: Pixabay

    В 2025 году специализированный межрайонный экономический суд признал приватизацию этих объектов недействительной и постановил вернуть их государству.

    ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» попыталось оспорить решение, однако апелляционная инстанция поддержала суд первой инстанции.

    — Судебные органы подтвердили законность требований акимата и обеспечили возврат объектов водоснабжения и водоотведения в государственную собственность, — сообщили в горакимате.

    В акимате пояснили, что все началось с проверки законности передачи объектов в частное управление. Она показала серьезные нарушения при приватизации. После этого власти обратились в суд и добились возврата инфраструктуры.

    — Рассматриваемый спор выходит за рамки обычных хозяйственных разногласий. Речь идет о функционировании системы водоснабжения и водоотведения, напрямую влияющей на санитарно-эпидемиологическую безопасность, экологическое состояние и устойчивое развитие города. Вся работа велась исключительно в правовом поле и была направлена на защиту интересов государства и жителей. В результате принятых судебных решений обеспечивается восстановление прозрачного и эффективного управления стратегическими объектами жизнеобеспечения, — отметили в акимате.

    Власти заявляют, что на работе системы это не скажется. Водоснабжение и водоотведение продолжат работать в штатном режиме, рабочие места сохранятся, финансовые обязательства будут выполнены.

    — Возвращаемые объекты коммунальной инфраструктуры будут переданы под надлежащую охрану и контроль. Особое внимание уделят вопросам безопасности, экологической устойчивости и качества предоставляемых услуг. Все необходимые меры планируется реализовать поэтапно без ущерба для населения и бизнеса. Акимат города Шымкента подтверждает приверженность принципам законности, открытости и ответственности при управлении стратегическими ресурсами города, — добавили в акимате.

    Ранее вокруг крупнейшего водоснабжающего оператора Шымкента распространялись сообщения о возможных попытках повлиять на судебное решение через посредников за $10 млн. В компании ТОО «Водные ресурсы — Маркетинг» назвали эту информацию вбросом.

    Теги:
    Регионы Казахстана Суды Шымкент Вода Водные ресурсы
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают