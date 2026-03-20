Стратегические водные объекты Шымкента вернули в госсобственность после апелляции

В 2025 году специализированный межрайонный экономический суд признал приватизацию этих объектов недействительной и постановил вернуть их государству.

ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» попыталось оспорить решение, однако апелляционная инстанция поддержала суд первой инстанции.

— Судебные органы подтвердили законность требований акимата и обеспечили возврат объектов водоснабжения и водоотведения в государственную собственность, — сообщили в горакимате.

В акимате пояснили, что все началось с проверки законности передачи объектов в частное управление. Она показала серьезные нарушения при приватизации. После этого власти обратились в суд и добились возврата инфраструктуры.

— Рассматриваемый спор выходит за рамки обычных хозяйственных разногласий. Речь идет о функционировании системы водоснабжения и водоотведения, напрямую влияющей на санитарно-эпидемиологическую безопасность, экологическое состояние и устойчивое развитие города. Вся работа велась исключительно в правовом поле и была направлена на защиту интересов государства и жителей. В результате принятых судебных решений обеспечивается восстановление прозрачного и эффективного управления стратегическими объектами жизнеобеспечения, — отметили в акимате.

Власти заявляют, что на работе системы это не скажется. Водоснабжение и водоотведение продолжат работать в штатном режиме, рабочие места сохранятся, финансовые обязательства будут выполнены.

— Возвращаемые объекты коммунальной инфраструктуры будут переданы под надлежащую охрану и контроль. Особое внимание уделят вопросам безопасности, экологической устойчивости и качества предоставляемых услуг. Все необходимые меры планируется реализовать поэтапно без ущерба для населения и бизнеса. Акимат города Шымкента подтверждает приверженность принципам законности, открытости и ответственности при управлении стратегическими ресурсами города, — добавили в акимате.

Ранее вокруг крупнейшего водоснабжающего оператора Шымкента распространялись сообщения о возможных попытках повлиять на судебное решение через посредников за $10 млн. В компании ТОО «Водные ресурсы — Маркетинг» назвали эту информацию вбросом.