Водоканал Шымкента назвал вбросом сообщения о $10 млн за отмену судебного решения

В компании назвали это информационной атакой и заявили, что никаких доказательств не существует.

В сети появились сообщения о поиске посредников, которые могли бы повлиять на судебное разбирательство вокруг водоканала Шымкента. За «решение вопроса» якобы предлагают более 10 миллионов долларов и отель Ramada by Wyndham Shymkent.

Отдельные публикации также связывают ситуацию с именем предпринимателя и бывшего дважды акима Шымкента Анарбека Ормана. В постах утверждается, что в конце 1990-х годов городская водная инфраструктура была приватизирована и перешла под контроль связанной с ним компании ТОО «Водные ресурсы — Маркетинг».

В компании в ответе на официальный запрос Kazinform заявили, что подобные публикации не имеют доказательств и направлены на формирование негативного общественного мнения.

— Ссылки на некие источники о якобы предпринимаемых попытках отмены судебного решения за крупное вознаграждение не подтверждены ни одним доказательством. Речь идет о распространении неподтвержденных слухов и информационных вбросов, — сообщили в ТОО «Водные ресурсы — Маркетинг».

В компании считают, что подобные публикации могут быть попыткой давления на суд.

— По существу такие публикации выглядят как информационная атака и форма публичного давления на судебные органы с целью повлиять на вынесение законного и объективного судебного решения, — заявили в компании.

Там подчеркнули, что судебные решения должны приниматься исключительно на основании закона и доказательств, а не под влиянием публикаций в социальных сетях или Telegram-каналах.

В ТОО «Водные ресурсы — Маркетинг» также заявили, что рассчитывают на объективное и независимое рассмотрение дела.

— Убеждены, что итоговое судебное решение будет принято исключительно в правовом поле и в соответствии с принципами справедливости, — подытожили в компании.

Спор вокруг крупнейшего водоснабжающего оператора Шымкента — ТОО «Водные ресурсы — Маркетинг» продолжается уже несколько лет. Компания управляет городской системой водоснабжения с начала 2000-х годов. При этом государству в предприятии принадлежала лишь миноритарная доля — около 22%.

В последние годы власти пытаются через суд вернуть часть водной инфраструктуры в государственную собственность. Речь идет о стратегических объектах — водозаборах и сопутствующих предприятиях, которые обеспечивают город питьевой водой.

Специализированный межрайонный экономический суд Шымкента признал недействительными протоколы аукциона и договоры купли-продажи шести объектов, ранее переданных в частную собственность.

Среди них — незавершенное строительство Акбай-Карасайского водозабора, предприятия «Бадам-Сайрамский», «Кзыл-Сайский» и «Тассайский» водозаборы, автотранспортный цех «Транс-Вик» и предприятие «Уникан-сервис». Суд постановил вернуть эти активы государству. В ТОО «Водные ресурсы — Маркетинг» с таким решением не согласились.

При этом городские власти ранее заявляли, что в госсобственность планируют вернуть только водозаборные сооружения, тогда как остальная инфраструктура — очистные станции, водопроводные сети и сама компания — должны остаться в частном управлении.

Аким Шымкента, комментируя ситуацию, подчеркнул стратегическое значение системы водоснабжения для города.

В свою очередь руководство ТОО «Водные ресурсы — Маркетинг» ранее также высказало свою позицию относительно будущего управления водной инфраструктурой города.