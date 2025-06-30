РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:31, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Водоснабжение вернули государству в Шымкенте

    Жителям города Шымкента пообещали снижение тарифа на воду как минимум на треть, передает корреспондент агентства Kazinform.

    водоем
    Кадр из видео

    С 2004 года водные ресурсы города находились в управлении ТОО «Водные ресурсы – маркетинг», при этом доля государства в компании составляла всего 22%.

    Как сообщили в департаменте Агентства по финансовому мониторингу, проведенный анализ финансовой деятельности предприятия выявил тревожные факты: убыточность компании на фоне сомнительных операций с аффилированными структурами. Кроме того, были установлены нарушения законодательства, включая несоответствие Водному кодексу и отклонения в процедурах приватизации.

    — Все это стало основанием для передачи материалов в акимат города с целью возврата объектов водоснабжения и водоотведения в государственную собственность, — отмечают в агентстве.

    Окончательную точку в этом вопросе поставил Специализированный межрайонный экономический суд Шымкента. Он признал приватизацию недействительной и обязал вернуть объекты в собственность государства.

    В городском акимате уже заявили, что ожидаемое снижение тарифа на воду составит не менее 30%.

    Напомним, услуги водоснабжения и водоотведения в мегаполисе оказывали два основных оператора: управление водопровода и канализации Шымкента и ТОО «Водные ресурсы – маркетинг». С предложением об увеличении тарифа на водоснабжение в антимонопольный орган ранее обратилось государственное коммунальное предприятие.

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Шымкент Цены и тарифы Вода АФМ Видео
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают