Водоснабжение вернули государству в Шымкенте

С 2004 года водные ресурсы города находились в управлении ТОО «Водные ресурсы – маркетинг», при этом доля государства в компании составляла всего 22%.

Как сообщили в департаменте Агентства по финансовому мониторингу, проведенный анализ финансовой деятельности предприятия выявил тревожные факты: убыточность компании на фоне сомнительных операций с аффилированными структурами. Кроме того, были установлены нарушения законодательства, включая несоответствие Водному кодексу и отклонения в процедурах приватизации.

— Все это стало основанием для передачи материалов в акимат города с целью возврата объектов водоснабжения и водоотведения в государственную собственность, — отмечают в агентстве.

Окончательную точку в этом вопросе поставил Специализированный межрайонный экономический суд Шымкента. Он признал приватизацию недействительной и обязал вернуть объекты в собственность государства.

В городском акимате уже заявили, что ожидаемое снижение тарифа на воду составит не менее 30%.

Напомним, услуги водоснабжения и водоотведения в мегаполисе оказывали два основных оператора: управление водопровода и канализации Шымкента и ТОО «Водные ресурсы – маркетинг». С предложением об увеличении тарифа на водоснабжение в антимонопольный орган ранее обратилось государственное коммунальное предприятие.