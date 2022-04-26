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После требования жителей в одном из районов Алматы построят государственную школу

Автор:  
Еламан Турысбеков
26 Апреля 2022, 15:15
После требования жителей в одном из районов Алматы построят государственную школу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители Бостандыкского района Алматы выступили против строительства жилого комплекса и частной школы на участке между бульваром Бухар Жырау и улицей Минина. Они просят построить государственную школу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жильцы района свои требования озвучили на встрече с акимом Бостандыкского района.

В управлении городского планирования и урбанистики Алматы сообщили, что на участке между бульваром Бухар Жырау и улицей Минина планируется строительство многоквартирного жилого комплекса и государственной общеобразовательной школы на 900 мест площадью 1,26 гектаров.

По данным пресс-службы акимата, на сегодня в городе ведется строительство 5 школ на 7,5 тыс. мест в микрорайонах Калкаман-2, Кайрат, Дархан, Мәдениет и Нуркент, строительство пяти пристроек к школам №№48, 191, 125, 146, 9 на 1270 мест. Также строятся две частные школы на 2400 мест в микрорайоне Шугыла в Наурызбайском районе.

Алматы   Акимат   Строительство   Жилье  
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