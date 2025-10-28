В Астане после реконструкции открывают движение по улице Кунаева
Движение восстановят на участке от проспекта Туран до проспекта Кабанбай батыра, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
С 28 октября в Астане возобновляется движение автотранспорта по улице Д. Кунаева.
На наземной части объекта завершены основные строительные работы: уложено новое дорожное покрытие, нанесена разметка, установлены все необходимые дорожные знаки. Участок полностью готов к эксплуатации.
В настоящее время на пролетном строении и прилегающей территории продолжаются отделочные и благоустроительные работы.
Возобновление движения на данном участке позволит значительно повысить транспортную связанность центральных районов столицы, снизить нагрузку на соседние магистрали и сократить время в пути для жителей и гостей города.
Ранее в столице временно был закрыт участок улицы Сыганак в связи со строительством ЛРТ.