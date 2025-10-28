РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    20:00, 27 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Астане после реконструкции открывают движение по улице Кунаева

    Движение восстановят на участке от проспекта Туран до проспекта Кабанбай батыра, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Астана, участок дороги от проспекта Туран до проспекта Кабанбай батыра
    Фото: акимат Астаны

    С 28 октября в Астане возобновляется движение автотранспорта по улице Д. Кунаева.

    На наземной части объекта завершены основные строительные работы: уложено новое дорожное покрытие, нанесена разметка, установлены все необходимые дорожные знаки. Участок полностью готов к эксплуатации.

    Астана, участок дороги от проспекта Туран до проспекта Кабанбай батыра
    Фото: акимат Астаны

    В настоящее время на пролетном строении и прилегающей территории продолжаются отделочные и благоустроительные работы.

    Астана, участок дороги от проспекта Туран до проспекта Кабанбай батыра
    Фото: акимат Астаны

    Возобновление движения на данном участке позволит значительно повысить транспортную связанность центральных районов столицы, снизить нагрузку на соседние магистрали и сократить время в пути для жителей и гостей города.

    Ранее в столице временно был закрыт участок улицы Сыганак в связи со строительством ЛРТ.

    Жанара Мухамедиярова
    Автор
