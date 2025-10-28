В Астане после реконструкции открывают движение по улице Кунаева

С 28 октября в Астане возобновляется движение автотранспорта по улице Д. Кунаева.

На наземной части объекта завершены основные строительные работы: уложено новое дорожное покрытие, нанесена разметка, установлены все необходимые дорожные знаки. Участок полностью готов к эксплуатации.

Фото: акимат Астаны

В настоящее время на пролетном строении и прилегающей территории продолжаются отделочные и благоустроительные работы.

Фото: акимат Астаны

Возобновление движения на данном участке позволит значительно повысить транспортную связанность центральных районов столицы, снизить нагрузку на соседние магистрали и сократить время в пути для жителей и гостей города.

Ранее в столице временно был закрыт участок улицы Сыганак в связи со строительством ЛРТ.