Участок улицы временно закроют из-за ЛРТ в Астане

— На участке крытого пешеходного перехода LRT над улицей Сыганак (от здания МБЦ «Абу Даби Плаза» до здания Станции № 112) проводятся работы по демонтажу строительных лесов и вывозу материалов, — сообщили в ведомстве.

Фото: акимат Астаны

Работы по демонтажу ведутся с 12:00 часов 23 октября до 00:00 часов 25 октября.

В связи с проведением работ будет полностью ограничено движение по южной стороне улицы Сыганак — на участке пересечения улиц Акмешит и Туркестан.

Ранее в Астану были доставлены еще два подвижных состава LRT.