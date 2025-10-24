РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:10, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Участок улицы временно закроют из-за ЛРТ в Астане

    Временно будет закрыт участок улицы Сыганак в связи со строительством ЛРТ, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.

    лрт
    Фото: 2GIS

    — На участке крытого пешеходного перехода LRT над улицей Сыганак (от здания МБЦ «Абу Даби Плаза» до здания Станции № 112) проводятся работы по демонтажу строительных лесов и вывозу материалов, — сообщили в ведомстве.

    В Астане закрыли движение по улице Сыганак
    Фото: акимат Астаны

    Работы по демонтажу ведутся с 12:00 часов 23 октября до 00:00 часов 25 октября.

    В связи с проведением работ будет полностью ограничено движение по южной стороне улицы Сыганак — на участке пересечения улиц Акмешит и Туркестан.

    Ранее в Астану были доставлены еще два подвижных состава LRT. 

    Теги:
    ЛРТ Транспорт Астана Закрытие дорог
    Наталья Мосунова
    Автор
