18:10, 23 Октябрь 2025 | GMT +5
Участок улицы временно закроют из-за ЛРТ в Астане
Временно будет закрыт участок улицы Сыганак в связи со строительством ЛРТ, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.
— На участке крытого пешеходного перехода LRT над улицей Сыганак (от здания МБЦ «Абу Даби Плаза» до здания Станции № 112) проводятся работы по демонтажу строительных лесов и вывозу материалов, — сообщили в ведомстве.
Работы по демонтажу ведутся с 12:00 часов 23 октября до 00:00 часов 25 октября.
В связи с проведением работ будет полностью ограничено движение по южной стороне улицы Сыганак — на участке пересечения улиц Акмешит и Туркестан.
Ранее в Астану были доставлены еще два подвижных состава LRT.