После пожара в школе-интернате Атырау около 300 учеников будут учиться в другом здании

Ученики специализированной школы-лицея-интерната имени Жолдаскали Досмухамбетова в Атырау в новом учебном году будут учиться в другом здании. Причиной стал пожар, произошедший 25 июня в основном здании учебного заведения. Сейчас управление образования ищет другое здание для школы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Данная образовательная организация была открыта в 1991 году. Основное здание школы построено в 1948 году. В 2007 году к нему было пристроено дополнительное здание.

25 июня 2026 года около 10:40 на крыше здания школы, построенного в 1948 году, произошел пожар, который впоследствии был потушен.

Здание школы рассчитано на 320 учащихся. В прошлом учебном году здесь обучались 299 детей. Также у лицея есть двухэтажное здание интерната на 40 мест, расположенное по другому адресу. В 2025-2026 учебном году там проживали 40 детей.

Сегодня областное управление образования сообщило, что ученики школы начнут новый учебный год в другом здании. Однако необходимое помещение пока не найдено.

По словам руководителя управления Марата Абуова, срочно ремонтировать основное здание, а затем вновь проводить его реконструкцию будет нецелесообразно для бюджета. Как выяснилось, школа была включена в план реконструкции еще до пожара. То есть решение о модернизации учебного заведения было принято еще до происшествия. Сейчас проектно-сметная документация школы проходит государственную экспертизу.

— Сейчас срочно ремонтировать здание, а затем вновь проводить ремонт в рамках реконструкции нецелесообразно для бюджета. В первую очередь мы рассматриваем варианты поиска нового здания в аренду либо размещения учащихся с учетом возможностей государственных образовательных организаций. Сейчас ищем в Атырау большое здание, соответствующее школьным стандартам, — сказал Марат Абуов.

Управление планирует решить этот вопрос до 1 сентября.

В целом в этом году в Атырауской области планируется обновить девять образовательных организаций в рамках программы реконструкции. Однако на данный момент финансирование выделено только на три объекта.

По словам руководителя управления, ремонт в остальных шести школах пока не начат из-за нехватки бюджетных средств. В управлении объяснили, что первоначально финансирование планировалось для всех школ, однако из-за дефицита бюджета средства пришлось в первую очередь направить на заработную плату сотрудников и другие обязательные выплаты.

Ранее сообщалось о том, что половина частных школ в Кызылорде закрылась.