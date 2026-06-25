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    Крыша школы-лицея вспыхнула в Атырау

    В городе Атырау произошел пожар в специализированной школе-лицее-интернате имени Жолдасқали Досмухамбетова. Крыша учебного заведения была охвачена открытым огнем, передает корреспондент Kazinform.

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    кадр из видео

    Сообщение о возгорании поступило в службу спасения сегодня в 10:43. Для ликвидации пожара были привлечены 10 единиц техники и около 70 человек личного состава. Полностью потушить огонь удалось в 12:57.

    — До прибытия личного состава на место происшествия сотрудники, находившиеся в здании школы, самостоятельно вышли наружу. Пострадавших нет, — сообщил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Жанторе Демешов.

    По предварительным данным, площадь пожара на кровле здания составила 280 квадратных метров.

    Атырау ДЧС Пожар школа
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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