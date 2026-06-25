Крыша школы-лицея вспыхнула в Атырау

В городе Атырау произошел пожар в специализированной школе-лицее-интернате имени Жолдасқали Досмухамбетова. Крыша учебного заведения была охвачена открытым огнем, передает корреспондент Kazinform.

Сообщение о возгорании поступило в службу спасения сегодня в 10:43. Для ликвидации пожара были привлечены 10 единиц техники и около 70 человек личного состава. Полностью потушить огонь удалось в 12:57.

— До прибытия личного состава на место происшествия сотрудники, находившиеся в здании школы, самостоятельно вышли наружу. Пострадавших нет, — сообщил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Жанторе Демешов.

По предварительным данным, площадь пожара на кровле здания составила 280 квадратных метров.