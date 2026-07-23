После первой пересадки сердца ребенку в Казахстане расширяют детскую трансплантологию

В 2026 году в Казахстане успешно выполнили трансплантацию сердца ребенку, данное направление планируют активно развивать, передает корреспондент агентства Kazinform.

Этот случай, как отметила на брифинге в СЦК заместитель директора Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг МЗ РК Назгуль Жилгельдина, стал важным этапом для развития педиатрической трансплантологии и поставил перед системой здравоохранения новые задачи.

По ее словам, развитие детской трансплантологии является одним из стратегических направлений работы Министерства здравоохранения. Особое внимание уделяется обеспечению детей необходимыми органами, в том числе за счет развития системы посмертного донорства.

— В этом году у нас впервые была проведена трансплантация сердца ребенку. Это большое достижение, однако впереди стоит задача дальнейшего развития детской трансплантации, в том числе обеспечения таких операций за счет посмертных донорских органов, — сказала Назгуль Жилгельдина.

Фото: Служба центральных коммуникаций

Она отметила, что трансплантация может применяться при различных тяжелых заболеваниях, включая отдельные онкологические случаи, когда такой метод лечения является необходимым.

— Онкологические заболевания в ряде случаев требуют проведения трансплантации, и это касается также детей. Поэтому развитие педиатрической трансплантологии остается одной из важных целей системы здравоохранения, — добавила представитель центра.

По ее словам, Казахстан продолжит совершенствовать трансплантационную службу и расширять возможности оказания высокотехнологичной помощи детям.

Стоит отметить, за 13 лет казахстанцам стали чаще пересаживать органы.