Казахстанцам стали пересаживать органы в пять раз чаще за 13 лет

Как отметил на брифинге СЦК директор Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг МЗ РК Айдар Ситказинов, если в 2012 году в стране было проведено 65 трансплантаций, то по итогам 2025 года этот показатель достиг 310 операций. Из них 68 пересадок выполнены от посмертных доноров, еще 242 — от прижизненных. По его словам, 2025 год стал рекордным для системы органного донорства Казахстана.

— Вместе с тем развивается и сама система координации донорства. Сегодня в нее входят более 40 донорских организаций, 11 трансплантационных центров и 5 HLA-лабораторий. Работа ведется по трехуровневой модели с участием республиканских, региональных и стационарных координаторов, — отметил Айдар Ситказинов.

По данным центра, также растет количество выявленных потенциальных и актуальных доноров. Число потенциальных доноров увеличилось с 86 в 2024 году до 108 в 2026 году, а актуальных — с 6 в 2024 году до 18 в 2025 году.

Ранее сообщалось о росте числа трансплантаций от посмертных доноров в Казахстане.