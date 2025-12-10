РУ
телерадиокомплекс президента РК
    21:05, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    После отстранения двух акимов в Актюбинской области выберут новых

    В Актюбинской области в городах Кандыагаш и Хромтау выборы пройдут в один день. Территориальные избирательные комиссии двух районов утвердили дату выборов на 11 января 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    выборы
    Фото: freepik

    — Выдвижение кандидатов на должность акима города Кандыагаш началось 4 декабря 2025 года и продлится до 16 декабря, 18:00. Регистрация кандидатов завершится 21 декабря в 18:00, — сообщили в территориальной избирательной комиссии Мугалжарского района.

    Ранее сообщалось, что аким города Кандыагаш был привлечен к уголовной ответственности за избиение женщины и получил штраф. По апелляции размер штрафа был снижен до 295 360 тенге, а сумма, взысканная в пользу потерпевшей за услуги представителя, увеличена до 300 000 тенге. 

    Что касается акима города Хромтау Сагындыка Шабыкбаева, его задержали в ноябре по подозрению в получении взятки. Согласно данным из судебного кабинета, по статье 366 части 2 УК РК проводится ускоренное расследование, и дело принято к производству Хромтауским районным судом. Суд рассмотрит дело 11 декабря. 

    Теги:
    Выборы Актюбинская область Акимы
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
