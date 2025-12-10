После отстранения двух акимов в Актюбинской области выберут новых

— Выдвижение кандидатов на должность акима города Кандыагаш началось 4 декабря 2025 года и продлится до 16 декабря, 18:00. Регистрация кандидатов завершится 21 декабря в 18:00, — сообщили в территориальной избирательной комиссии Мугалжарского района.

Ранее сообщалось, что аким города Кандыагаш был привлечен к уголовной ответственности за избиение женщины и получил штраф. По апелляции размер штрафа был снижен до 295 360 тенге, а сумма, взысканная в пользу потерпевшей за услуги представителя, увеличена до 300 000 тенге.

Что касается акима города Хромтау Сагындыка Шабыкбаева, его задержали в ноябре по подозрению в получении взятки. Согласно данным из судебного кабинета, по статье 366 части 2 УК РК проводится ускоренное расследование, и дело принято к производству Хромтауским районным судом. Суд рассмотрит дело 11 декабря.