После объявления выборов усилилось распространение фейков – Глава государства

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Могут появиться люди, которые будут высказывать мнения, противоречащие интересам страны, распространять ложную информацию. К этому нужно быть готовыми. Об этом напомнил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественностью Абайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

« В нашей стране началась большая политическая кампания. Конечно, после объявления выборов возможны различные дискуссии. Но могут появиться и те, кто высказывает идеи, противоречащие интересам нашей страны, и даже распространяет ложную информацию. Мы должны остерегаться этого.

После объявления выборов усилилось распространение различной лживой информации, фейков, активизировались кибератаки. И это неспроста. Определенные внешние силы, таким образом, намерены посеять смуту в нашей стране. Они хотят воспрепятствовать позитивным изменениям в Казахстане. Но мы не свернем с избранного курса», - сказал Президент.

Глава государства отметил, что общественность поддержала предложенные поправки в Основной закон. Конституционная реформа стала важным шагом на пути политической модернизации.

«Равенство между ветвями власти укрепилось. Утвердился принцип: «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Это означает, что будет президентская республика. Действительно, Президент, управляющий страной, должен быть сильным, иметь полномочия. Иначе, у нас могут возникнуть беспорядки, как в некоторых других странах. Это навлечет беды на наш народ. В следующем году депутаты Мажилиса и маслихатов будут избираться по новому методу, то есть, по смешанной системе. Руководители регионов будут назначаться на альтернативной основе. Будет внедрен способ прямых выборов акимов сельских округов. Политическим партиям законодательно предоставлены новые возможности. Для общественности открыта возможность для участия в государственном управлении», – сказал К. Токаев.