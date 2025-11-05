РУ
    09:28, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    После ночного снегопада в Алматы произошло 17 ДТП

    В Алматы с 18:00 до 06:00 утра зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, пострадали 6 человек, передает агентство Kazinform.

    снегопад, ДТП, дороги в Алматы
    Фото: ДП полиции г.Алматы

    По данным департамента полиции, основными причинами аварий стали несоблюдение дистанции, превышение безопасной скорости и невнимательность участников дорожного движения.

    — Первый снег традиционно становится испытанием как для водителей, так и для пешеходов. В таких условиях дорожное покрытие становится скользким, увеличивается тормозной путь. Однако многие автолюбители продолжают двигаться с прежней скоростью, не учитывая погодные и дорожные условия. Мы призываем всех быть предельно внимательными, снижать скорость, избегать резких маневров и помнить, что безопасность на дороге зависит от каждого, — отметил заместитель начальника Управления общественной безопасности ДП города Тимур Ногайбаев.

    В полиции отметили, что с наступлением холодов важно заранее подготовить автомобили к зимнему периоду, проверить исправность систем и заменить летние шины на зимние.

    Стражи порядка также напоминают пешеходам о необходимости быть осторожными при переходе проезжей части, использовать светоотражающие элементы и не переходить дороги в неустановленных местах.

    Отметим, что первый снег в Алматы выпал вечером 4 ноября. Коммунальные службы работают в усиленном режиме: задействовано 918 единиц спецтехники и 2550 дорожных рабочих, чтобы обеспечить чистоту и безопасность на улицах города. 

    Теги:
    ДТП Снег Алматы Непогода
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
