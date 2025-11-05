После ночного снегопада в Алматы произошло 17 ДТП

По данным департамента полиции, основными причинами аварий стали несоблюдение дистанции, превышение безопасной скорости и невнимательность участников дорожного движения.

— Первый снег традиционно становится испытанием как для водителей, так и для пешеходов. В таких условиях дорожное покрытие становится скользким, увеличивается тормозной путь. Однако многие автолюбители продолжают двигаться с прежней скоростью, не учитывая погодные и дорожные условия. Мы призываем всех быть предельно внимательными, снижать скорость, избегать резких маневров и помнить, что безопасность на дороге зависит от каждого, — отметил заместитель начальника Управления общественной безопасности ДП города Тимур Ногайбаев.

В полиции отметили, что с наступлением холодов важно заранее подготовить автомобили к зимнему периоду, проверить исправность систем и заменить летние шины на зимние.

Стражи порядка также напоминают пешеходам о необходимости быть осторожными при переходе проезжей части, использовать светоотражающие элементы и не переходить дороги в неустановленных местах.

Отметим, что первый снег в Алматы выпал вечером 4 ноября. Коммунальные службы работают в усиленном режиме: задействовано 918 единиц спецтехники и 2550 дорожных рабочих, чтобы обеспечить чистоту и безопасность на улицах города.