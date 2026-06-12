После Гренландии Трамп хочет купить острова Чагос в Индийском океане

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность покупки островов Чагос в Индийском океане, чтобы сохранить долгосрочный контроль над стратегически важной военной базой Диего-Гарсия, передает Kazinform.

Администрация США изучает вариант приобретения архипелага Чагос, который расположен примерно в двух тысячах километров к северо-востоку от Маврикия. По данным The Telegraph, Вашингтон опасается потерять влияние на один из важнейших военных объектов США за пределами страны.

Архипелаг Чагос де-юре входит в состав Маврикия, ранее он находился под контролем Великобритании. На крупнейшем острове архипелага Диего-Гарсия расположена совместная британско-американская военная база, имеющая стратегическое значение для операций в Индийском океане, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В мае 2025 года Лондон и Маврикий достигли соглашения, согласно которому Великобритания должна была признать суверенитет Маврикия над островами Чагос. Взамен британская сторона получала право пользоваться базой Диего-Гарсия еще 99 лет.

Первоначально Трамп поддержал эту договоренность, но позднее раскритиковал ее, назвав «большой глупостью». В апреле 2026 года Великобритания приостановила процесс передачи архипелага Маврикию.

Как сообщил Reuters представитель американской администрации, Трамп считает базу Диего-Гарсия незаменимым объектом для обеспечения национальной безопасности США. В Вашингтоне считают, что передача островов под полный контроль Маврикия может создать дополнительные риски для американских интересов.

Официальных заявлений о начале переговоров между сторонами пока не поступало.

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