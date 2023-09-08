Послание задает направления для сотрудничества между Евросоюзом и Казахстаном - бельгийские эксперты

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Послание Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана» находит отклики в экспертных кругах Европейского союза. Эксперты из столицы ЕС Брюсселя поделились своими оценками Послания с корреспондентом МИА «Казинформ».

Руководитель проекта издания «Diplomatic World» Альберто Тюркстра сообщил, что нынешнее выступление казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева явилось неким общим от прагматизма, реализма и амбиций.

«Обращения к нации, как правило, являются в высшей степени долгосрочными, где о целях на длительную перспективу говорится в весьма абстрактных терминах, с использованием приукрашенной риторики и высоких идеалов. Однако этого не было в случае с Посланием Президента Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана. На мой взгляд, нынешнее выступление казахстанского лидера явилось неким общим от прагматизма, реализма и амбиций.

Достижения были признаны. Недостатки четко выявлены. Вместо долгосрочных целей основное внимание уделено краткосрочной и среднесрочной перспективе с поддающимися измерению и количественной оценке целями и задачами.

«Все цели, изложенные в этом Послании, должны быть достигнуты в течение трех лет», - сказал Президент Касым-Жомарт Токаев, подчеркнув в основном необходимость проведения экономических и социальных реформ.

Это была речь, в которой очень подробно рассматривались последние глобальные события – в области энергетики, связи, торговли и т.д. Дана оценка тому, как Казахстан может максимально использовать возможности и оставаться на шаг впереди во все более сложном и фрагментированном геополитическом ландшафте, ускорении технологических инноваций, усилении конкуренции за ограниченные ресурсы и фундаментальных преобразованиях, происходящих в глобальной торговой системе (деглобализация и рост протекционизма).

Одна из центральных тем Послания Президента Касым-Жомарта Токаева не была новой, но, тем не менее, актуальной: переход к новой экономической модели. Казахстан долгое время зависел от своих огромных энергетических ресурсов, в первую очередь от нефти и газа. Однако в условиях меняющегося глобального энергетического ландшафта Казахстан признает необходимость диверсификации в сторону более совершенной экономики инноваций и знаний, более полного использования огромного человеческого потенциала и высококвалифицированной рабочей силы, имеющихся в Казахстане.

Основой этой политики является превращение частного сектора и, в частности, малых и средних предприятий (МСП) в двигатели экономического роста, создания рабочих мест и инноваций. Президент Касым-Жомарт Токаев признал, что темпы развития среднего бизнеса отстают. С этой целью необходимо устранить препятствия, которые тормозят рост среднего бизнеса.

Переход к глобальной энергетике («зеленой») привлек внимание всего мира к Казахстану из-за его обширных залежей редкоземельных металлов, которые необходимы для производства высокотехнологичных чипов и используются в широком спектре продукции, включая электромобили, ветряные турбины, аккумуляторы, магниты и электронную технику, устройства, необходимые для перехода к «зеленой» экономике и достижения странами амбициозных целей углеродной нейтральности.

Кроме того, стратегическое географическое положение Казахстана обеспечивает ему легкий доступ к основным рынкам Европы и Азии. Таким образом, Казахстан будет позиционировать себя как надежного, стабильного поставщика.

События в отдаленных уголках мира также могут иметь позитивные последствия для Казахстана в этом отношении. В результате нестабильности в некоторых частях Африки (в таких странах, как Нигер, на долю которого приходится от 20 до 25% общего объема импорта урана в ЕС), ни для кого не секрет, что Евросоюз ищет более надежных и стабильных поставщиков. И вот тут-то на помощь приходит Казахстан.

После государственного переворота в Нигере глава казахстанской государственной атомной компании уже упоминал, что Казахстан готов поставлять больше урана в Европу, если это необходимо.

Как это обычно бывает во время обращения к нации, объявляются некоторые перестановки в государственном аппарате и правительственной администрации.

Здесь я хотел бы подчеркнуть, что вопросом воды больше не будет заниматься комитет при Министерстве экологии и природных ресурсов, а скорее отдельное министерство: Министерство водных ресурсов и ирригации. Чрезмерная концентрация множества вопросов в рамках одного министерства иногда означает, что стратегические задачи постоянно отодвигаются на второй план.

Хорошо известно, что Центральная Азия является одним из регионов с наибольшим дефицитом водных ресурсов на Земле, что создает долгосрочные угрозы продовольственной безопасности и средствам к существованию людей. Катастрофа в Аральском море и быстрое таяние ледников иллюстрируют масштаб проблемы. Рациональное использование водных ресурсов и трансграничное водное сотрудничество станут ключевым направлением политики для всех стран Центральной Азии; тем самым заслуживая создания отдельного министерства, как объявил Касым-Жомарт Токаев в своей речи.

Последний вопрос, которого я хотел бы коснуться, вызывает глубокие разногласия: развитие ядерной энергетики.

Обладая одними из крупнейших в мире запасами урана, было бы неудивительно, что Казахстан использует ядерную энергетику, не говоря уже о том, что она считается экологически чистой энергетической технологией, не приводящей к выбросам углекислого газа.

Более того, уже в своем Послании народу Казахстана от 2021 года Президент предупредил, что к 2030 году Казахстан столкнется с дефицитом электроэнергии, и поручил правительству и Фонду национального благосостояния «Самрук-Казына» всесторонне изучить возможность развития атомной энергетики в Казахстане. В то же время в такой стране, как Казахстан, прошлое тяжелым грузом лежит на коллективном сознании общества, в частности трагическое наследие Семипалатинского испытательного ядерного полигона. Поэтому Президент Касым-Жомарт Токаев решил вынести этот вопрос на всенародный референдум, тем самым деполитизировав его.

Речь Президента Касым-Жомарта Токаева дает нам некоторые подсказки относительно направления, в котором будет двигаться Казахстан, с акцентом на самообеспечение, производство и полное использование национального потенциала страны. В обращении содержится четкий сигнал о необходимости продолжения реформ, но, как всегда, успех зависит от эффективной реализации на всех административных уровнях, от крупнейшего региона до самой маленькой деревни», - сказал он.

Эксперт Брюссельского энергетического клуба в Бельгии Марат Тертеров подчеркнул, что Послание Президента Казахстана задает новые направления для сотрудничества между Евросоюзом и Казахстаном.

«Я считаю, что большая часть выступления Президента РК Касым-Жомарта Токаева соотносится с тенденциями развития Республики Казахстан с момента обретения Независимости. Хотел бы отметить международные тренды, в особенности в энергетической сфере, которым следует Казахстан и на которые Президент Касым-Жомарт Токаев сделал акценты в нынешнем Послании народу Казахстана.

Для меня, как европейского эксперта, были интересны заявления в сфере энергии, особенно в области новой энергосистемы, которая сейчас развивается на глобальном уровне и где лидирует Европейский союз. Речь идет о возобновляемой энергии, декарбонизации, повышении энергоэффективности. Мне кажется, что руководство Казахстана ведет верную работу. Это имеет значение для отношений Евросоюза и Казахстана. Это будет подчеркивать не только укрепление взаимных отношений на политическом уровне, но и придаст импульс в количество и качество инвестиций, которые могут направляться в Казахстан.

Президент РК в своем Послании подчеркивает быстро развивающиеся тенденции ESG (environment, social, governance), привлечение частного капитала в «зеленые технологии». Он все больше ссылается сегодня на эти международные стандарты. Мне кажется, что это новый тренд, под который Казахстан своевременно адаптируется.

Общий характер Послания также имеет конкретные месседжи, направления. Самый главный месседж для меня, который я воспринял как европейский международный эксперт – «мы идем по пути модернизации, мы строим современную устойчивую справедливую страну со справедливым обществом, которая вписывается в самые современные тенденции международного сообщества».

Помню, что когда я приезжал в Казахстан в 90-годах, в беседах с местными экспертами, дипломатами, бизнесменами, многие уже тогда называли Казахстан как реформаторскую республику на постсоветском пространстве.

Послание Президента РК является естественным продолжением этого тренда, который начал Казахстан с момента Независимости. Поэтому для меня общий характер и настырность развития является естественным продолжением процесса.

Казахстан следует направлению декарбонизации. Одним из главных способов является торговля выбросами парниковых газов, «зеленые сертификаты». Это сертификаты, которые государство может регистрировать. К примеру, каждая тонна карбона, может улавливаться, регистрироваться и потом ими можно торговать через определенные финансовые площадки. Что в целом помогает госпредприятиям привлекать зеленые инвестиции.

Здесь речь идет о том, что международные финансовые институты и банки больше начинают выдавать деньги, кредиты только на основании зеленой практики в области энергетики.

Поэтому Президент Токаев здесь не только подчеркивает «зеленые тренды», но также продвигает и институты, которые построены в стране на базе реформ 90-х и начала 2000-х годов в банковском секторе. Также мы видим, что эволюция данных трендов была подчеркнута Президентом Казахстана.

Мне понравилось, что Президент говорил о правильных вещах, «нажимает на правильные кнопки». Послание безусловно будет приветствоваться в Брюсселе, Вашингтоне. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим отзывы западных лидеров, в том числе представителей Евроинститутов. Я уже могу сказать, что те «кнопки», на которые казахстанский лидер «нажимает», будут положительно восприняты в западном мире.

В то же время вопрос стоит в применении и реализации Послания. Это будет второй этап, первый этап – Президент, в принципе получил пять баллов если не больше от международного сообщества. Хотелось бы заметить, что выступление было достаточно политкорректным - лидер Казахстана несколько раз отметил роль стран-соседей. Он корректно и адекватно избегал другие международные проблемы и вызовы.

Казахстану нужны нормальные стабильные отношения с Российской Федерацией – это вполне нормально. Как государство, которое зависит от транзита, Казахстану также важно поддерживать нормальные отношения с Китаем. И в целом с другими странами региона.

Европа хотела бы проявить больше влияния в Центральной Азии. Поднять уровень взаимодействия, который сейчас образовывается на уровне «зеленой энергии», тех же стандартов ESG. Европа также хотела бы сблизиться с Казахстаном в области взаимосвязанности. Эти приоритеты стояли перед ЕС в 90-х годах. Помните проект TРACEKA? Повторю, что сейчас Евросоюз заинтересован в большем влиянии в области зеленой энергетики, трансформации в области декарбонизации.

В этом плане Послание Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, на мой взгляд, задает новые направления для сотрудничества между Евросоюзом и Казахстаном», - резюмировал он.

Напомним, 1 сентября Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства народу Казахстана можно ознакомиться здесь.