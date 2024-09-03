РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:20, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Послание является продолжением стратегических реформ Президента - Ерлан Кошанов

    Ерлан Кошанов
    Фото: Мажилис Парламента РК

    В Мажилисе состоялось заседание Бюро под председательством Ерлана Кошанова. Спикер Палаты обозначил перед коллегами основные задачи по реализации Послания Главы государства «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм», передает агентство Kazinform.

    – Каждое Послание – это новый импульс к развитию Казахстана. С момента своего вступления в должность Президента Касым-Жомарт Кемелевич начал масштабные стратегические реформы в стране. И сегодняшнее Послание является закономерным продолжением этих реформ. Таким образом системно реализуется стратегия Главы государства по всестороннему реформированию экономики, политики и идеологии. Очевидно, что сегодняшнее Послание является конкретным ответом на самые насущные проблемы, волнующие общество, – сказал председатель Мажилиса.

    мажилис
    Фото: Мажилис Парламента РК

    Ерлан Кошанов подчеркнул, что депутаты, активно работая в регионах, из первых уст знают о потребностях граждан и ситуации в стране. Он отметил, что озвученные сегодня важные меры по поддержке малого и среднего бизнеса, финансированию сельского хозяйства, созданию условий для большего финансирования банками экономики, пересмотру налоговой политики и решению проблемы дефицита бюджета должны найти решения, прежде всего, на законодательном уровне.

    – Сейчас на рассмотрении Мажилиса находится Бюджетный кодекс, в Палату поступил проект нового Налогового кодекса. В работе над этими законами мы должны учитывать все поручения Президента. Они играют ключевую роль в реализации реформ Главы государства по модернизации экономики, – добавил Ерлан Кошанов.

    Председатель Мажилиса также напомнил, что Глава государства дал четкое поручение принять новый закон «О банках» и поставил конкретные задачи по совершенствованию политики управления государственными предприятиями и возврата активов.

    Среди обозначенных перед мажилисменами задач также вопрос эффективного использования средств Национального фонда, решение наиболее важных социальных проблем, волнующих население, в том числе развитие образования и массового спорта.

    Мажилис
    Фото: Мажилис Парламента РК

    Спикер подчеркнул, что через проведение общенационального референдума по строительству АЭС 6 октября будет выражена позиция всего народа Казахстана. Это яркий пример того, как в стране укрепляется новая политическая культура, реальный результат концепции «Слышащего государства».

    В завершении Ерлан Кошанов отметил, что в эпоху глобальных потрясений Казахстан уверенно идет вперед, к созданию справедливого, честного и безопасного общества, реализуя новый курс развития. И главная задача законодательной ветви власти – создание устойчивой правовой базы для обеспечения верховенства закона и порядка в стране.

    Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента с Посланием народу Казахстана — «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм».

    Теги:
    Ерлан Кошанов Мажилис Послание Президента РК-2024
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
    Сейчас читают
    telegram