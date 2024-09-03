Послание является продолжением стратегических реформ Президента - Ерлан Кошанов

В Мажилисе состоялось заседание Бюро под председательством Ерлана Кошанова. Спикер Палаты обозначил перед коллегами основные задачи по реализации Послания Главы государства «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм», передает агентство Kazinform.

– Каждое Послание – это новый импульс к развитию Казахстана. С момента своего вступления в должность Президента Касым-Жомарт Кемелевич начал масштабные стратегические реформы в стране. И сегодняшнее Послание является закономерным продолжением этих реформ. Таким образом системно реализуется стратегия Главы государства по всестороннему реформированию экономики, политики и идеологии. Очевидно, что сегодняшнее Послание является конкретным ответом на самые насущные проблемы, волнующие общество, – сказал председатель Мажилиса.

Фото: Мажилис Парламента РК

Ерлан Кошанов подчеркнул, что депутаты, активно работая в регионах, из первых уст знают о потребностях граждан и ситуации в стране. Он отметил, что озвученные сегодня важные меры по поддержке малого и среднего бизнеса, финансированию сельского хозяйства, созданию условий для большего финансирования банками экономики, пересмотру налоговой политики и решению проблемы дефицита бюджета должны найти решения, прежде всего, на законодательном уровне.

– Сейчас на рассмотрении Мажилиса находится Бюджетный кодекс, в Палату поступил проект нового Налогового кодекса. В работе над этими законами мы должны учитывать все поручения Президента. Они играют ключевую роль в реализации реформ Главы государства по модернизации экономики, – добавил Ерлан Кошанов.

Председатель Мажилиса также напомнил, что Глава государства дал четкое поручение принять новый закон «О банках» и поставил конкретные задачи по совершенствованию политики управления государственными предприятиями и возврата активов.

Среди обозначенных перед мажилисменами задач также вопрос эффективного использования средств Национального фонда, решение наиболее важных социальных проблем, волнующих население, в том числе развитие образования и массового спорта.

Фото: Мажилис Парламента РК

Спикер подчеркнул, что через проведение общенационального референдума по строительству АЭС 6 октября будет выражена позиция всего народа Казахстана. Это яркий пример того, как в стране укрепляется новая политическая культура, реальный результат концепции «Слышащего государства».

В завершении Ерлан Кошанов отметил, что в эпоху глобальных потрясений Казахстан уверенно идет вперед, к созданию справедливого, честного и безопасного общества, реализуя новый курс развития. И главная задача законодательной ветви власти – создание устойчивой правовой базы для обеспечения верховенства закона и порядка в стране.

Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента с Посланием народу Казахстана — «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм».