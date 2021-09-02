Послание Президента определяет ключевые направления развития страны - Джульдузай Салыбекова

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Секретарь Аккольского районного маслихата Акмолинской области Джульдузай Салыбекова считает, что Послание Президента народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» стало своевременным ответом на сегодняшние вызовы и определяет государственную политику во всех ключевых сферах нашего общества, передает МИА «Казинформ».

Спикер отмечает, что порадовало озвученное Президентом поручение о внедрении прямы х выбор ов акимов районов. Это важный шаг навстречу населению, и именно в тот момент, когда народ этого ждёт.

«Нельзя обойти вниманием принципиально новый институт независимых социологических опросов вместо сухих отчётов руководителей разного уровня. Полагаю, что маслихаты могут сыграть в реализации данного института ключевую роль, так как они, как народные избранники, тоже весьма заинтересованы в открытости и эффективности государственного аппарата», - подчеркнула спикер.

Секретарь районного маслихата отметила, что повышенный интерес вызывают поручения, связанные с упрощением бюджетных процессов. Надо отметить, что в существующем виде управление бюджетом со стороны выглядит излишне громоздким и затянутым. Временами это препятствует оперативному управлению бюджетом. Своевременно Глава государства обозначил проблему повышения ответственности администраторов программ и внедрение блочного бюджета.

«Как депутат маслихата, как человек, имеющий непосредственное отношение к местному самоуправлению, который ежедневно сталкивается с поднятыми вопросами, полностью поддерживаю инициативы нашего Президента - Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. От имени депутатов Аккольского маслихата могу заверить, что все мы примем активное участие в реализации поручений, озвученных Президентом в Послании народу Казахстана», - резюмировала спикер.

Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.