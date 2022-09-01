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Послание Президента: депутаты подъезжают к зданию Мажилиса

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
1 Сентября 2022, 10:05
Послание Президента: депутаты подъезжают к зданию Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты нижней палаты подъезжают к зданию Мажилиса, где Президент Касым-Жомарт Токаев выступит с Посланием народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня Глава государства выступит с Посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента. Основная часть Послания будет посвящена социально-экономическому развитию страны.

Прямая трансляция Послания народу Казахстана начнется 1 сентября в 11:00 на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств.

Оперативная информация будет размещаться на официальных страницах пресс-службы Президента Республики Казахстан в социальных сетях.




Президент Казахстана   Мажилис   Видео   Токаев Касым-Жомарт  
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