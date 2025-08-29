Послание Президента 2024: Принцип «Закон и порядок» как основа справедливого Казахстана

Президент в своем Послании «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» поставил перед органами власти задачу выстроить эффективную систему безопасности, где каждый гражданин чувствует защиту и доверяет государственным институтам. Сегодня в Казахстане Правительством эта работа ведется комплексно: усиливаются меры профилактики преступности, внедряются цифровые технологии, совершенствуется законодательство и укрепляется партнерство государства с обществом.

Усиление правопорядка и патрулирование

Министерство внутренних дел РК сосредоточило усилия на создании безопасной городской и сельской среды. Ежедневно более 14 тыс. сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии обеспечивают охрану правопорядка. Разработано свыше 15 тыс. маршрутов патрулирования, что позволило охватить практически все проблемные зоны. Параллельно ведется работа по профилактике повторных преступлений.

Эти меры уже дают ощутимый результат. С начала текущего года зафиксировано снижение количества правонарушений в общественных местах и на улицах, а также среди ранее судимых лиц. Благодаря слаженным действиям полиции раскрыто более 10 тыс. преступлений, а также пресечено около 10 млн административных правонарушений.

— Основой нашей работы является принцип «Закон и Порядок». Благодаря превентивным мерам количество преступлений снизилось на 13% — это на 9 тыс. меньше, чем в прошлом году. Меньше стало убийств, разбоев, грабежей, хулиганств, краж и скотокрадства. Снизились уголовные правонарушения, совершаемые ранее судимыми, в общественных местах и с применением оружия. При этом, улучшилась их раскрываемость, — подчеркнул министр внутренних дел Ержан Саденов.

Цифровизация и видеонаблюдение

Особое внимание уделяется внедрению цифровых технологий. По всей стране расширяется сеть видеонаблюдения: более 19 тыс. камер оснащены искусственным интеллектом, способным распознавать лица, фиксировать оставленные предметы и даже анализировать транспортные потоки. Интеграция этих систем с Центрами оперативного управления позволяет реагировать на происшествия в режиме реального времени.

Сотрудники полиции оснащаются современными планшетами и смарт-жетонами, что повышает мобильность и эффективность работы. Для удобства граждан внедрено мобильное приложение «102», а также сервис «Закон и порядок» в приложениях eGovMobile и банках второго уровня. Теперь любой человек может сообщить о правонарушении буквально в один клик, что существенно облегчает коммуникацию между обществом и правоохранительными органами.

— Предотвращен вывод мошенниками 2,2 млрд тенге. Одновременно повышается правовая и финансовая грамотность граждан, — отметил Ержан Саденов.

Защита женщин и детей

Одним из приоритетов Правительства является обеспечение безопасности наиболее уязвимых категорий граждан — женщин и детей. В Министерстве внутренних дел создано специальное Управление по борьбе с семейно-бытовым насилием. Криминализированы побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью. За 7 месяцев т. г. зарегистрировано более 8 тыс. уголовных дел по фактам семейного насилия.

Благодаря новым правовым механизмам суды вынесли свыше 56 тыс. защитных предписаний, более 19 тыс. нарушителей подверглись аресту. Тысячи женщин и детей получили помощь в кризисных центрах, что показывает реальную работу государства по защите прав граждан.

Борьба с финансовым мошенничеством

В условиях цифровизации стремительно растет число преступлений в сфере интернет-мошенничества. МВД выстраивает системные меры для защиты граждан: внедряются системы раннего реагирования, блокируются подозрительные звонки и транзакции. Только за последние месяцы удалось предотвратить хищение более 2,6 млрд тенге.

Оперативные службы изъяли свыше 88 тыс. SIM-карт, которые использовались мошенниками, а также перекрыли свыше 67 млн подменных международных звонков. Кроме того, МВД активно проводит профилактическую работу: семинары для школьников, студентов и пенсионеров учат распознавать опасные схемы и защищать свои финансы.

Противодействие наркопреступности и экстремизму

Серьезным вызовом остается наркопреступность. С 2024 года введена уголовная ответственность за оборот вейпов, а наказание для организаторов наркобизнеса ужесточено до пожизненного лишения свободы. За 7 месяцев т. г. выявлено более 4,6 тыс. наркопреступлений, ликвидировано 13 организованных преступных групп, изъято свыше 11 тонн наркотиков и 23 тонны химических веществ.

Не остается без внимания и борьба с экстремизмом. В 2025 году выявлено 44 уголовных правонарушения экстремистского характера, из них 23 дела уже направлены в суд.

Дорожная безопасность

Особое направление — снижение аварийности на дорогах. Новые законы ужесточили ответственность за превышение средней скорости и сделали обязательной регистрацию мопедов. В то же время предусмотрено смягчение наказаний за мелкие нарушения, заменяя штрафы предупреждениями.

За 7 месяцев т. г. проведено более 25 тыс. обследований дорог, выявлены десятки тысяч дефектов, угрожающих безопасности движения. Применяются новые методы контроля — от дронов до автоматических камер фиксации. Все это уже принесло результат: число погибших в ДТП на республиканских трассах снизилось на 12%.

— На дорогах пресечено 8,5 млн нарушений ПДД. Из них более 14 тыс. фактов пьяного вождения. Эти меры позволили предупредить тяжелые последствия. Активно внедряются цифровые решения: камеры фиксации нарушений; мобильные системы «скрытого» патрулирования; дроны; система «Қорғау» для выявления опасных водителей. Введен контроль средней скорости на трассах, что снизило аварийность на этих участках. Усилен контроль за дорожной инфраструктурой, — добавил Ержан Саденов

Совершенствование законодательства

Министерство юстиции играет ключевую роль в формировании правовой базы, обеспечивающей законность и порядок. В последние годы ведомство активно работает над актуализацией законодательства, упрощением правовых процедур и повышением доступности правосудия для граждан. Важным направлением стало совершенствование уголовного и административного права, включая новые нормы, направленные на защиту прав личности и снижение уровня повторной преступности.

— Реформы, которые мы проводим в сфере юстиции, судебной системы, и в целом, связанные с повышением качества законодательства исходят прежде всего из того, что закон должен быть единым для всех, а утвержденный в нем порядок должен являться следствием справедливого применения закона, — подчеркнул министр юстиции РК Ерлан Сарсембаев.

Доступность правосудия и правовое просвещение

Одним из приоритетов Министерства юстиции остается повышение правовой грамотности населения. Ведомство активно развивает онлайн-сервисы, расширяет спектр государственных услуг в электронном формате. Гражданам предоставляется возможность обращаться в суды и государственные органы через цифровые платформы, что снижает бюрократическую нагрузку и экономит время.

Важной задачей остается просвещение населения. Регулярно проводятся акции и образовательные кампании, направленные на укрепление правовой культуры, что формирует у общества уважение к закону и государственным институтам.

— Если раньше незаконные действия нужно было доказывать и проходить все инстанции, то теперь, за счет прозрачности исполнительных действий и возможностей цифровых решений нарушение установленных процедур будет выявлены моментально. А граждане могут обжаловать незаконное действие в один «клик» непосредственно в самой системе, — добавил Ерлан Сарсембаев.

Реформы в сфере прав человека

Министерство юстиции уделяет большое внимание защите прав и свобод человека. Разрабатываются и внедряются новые механизмы, направленные на противодействие дискриминации, защиту уязвимых групп населения и укрепление гарантий справедливого правосудия. Казахстанские инициативы в этой сфере находят поддержку на международном уровне, что укрепляет авторитет страны как правового государства.

— Таким образом, следуя концепции «Закон и порядок», будет обеспечено принятие не только справедливых законов, но и качественное их исполнение, когда каждая из сторон исполнительного производства будет уверена в предсказуемой, правомерной ситуации при отправлении правосудия и иных способах разрешения споров, — отметил Ерлан Сарсембаев.

Меры, предпринимаемые Правительством, показывают, что государство стремится к созданию целостной и эффективной системы «Закон и порядок». Эта система опирается на современные технологии, совершенствование законодательства, активное участие общества и строгую ответственность нарушителей.

Задача государства — не только реагировать на вызовы, но и формировать условия, при которых правопорядок становится нормой жизни. И сегодня Казахстан уверенно движется в этом направлении, укрепляя доверие граждан и закладывая прочный фундамент для будущего развития страны.