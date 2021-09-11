Послание: когда примут Концепцию миграционной политики, и как будет оказываться пособие переселенцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как будет переформатирован действующий механизм выделения пособий гражданам, переселяющимся с юга на север Казахстана в рамках поручения Главы государства, также о разрабатываемой Концепции миграционной политики рассказал заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Ерболат Абулхатин в интервью МИА «Казинформ».

- В рамках Послания Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил разработать новую Концепцию миграционной политики. Какая работа проводится в части совершенствования миграционной политики в стране?

- Концепция миграционной политики была принята в 2017 году. В текущем году истекает ее срок и с учетом новых вызовов в сфере миграции необходима разработка новой Концепции. Пандемия коронавируса показала, насколько уязвим рынок труда в условиях закрытия границ, при ограничении движения рабочей силы, миграционных потоков. Остро возникает вопрос и миграции населения. Казахстан - вторая страна после Российской Федерации по приему мигрантов (среди СНГ). Ежегодно 500 тысяч иностранных граждан осуществляет трудовую деятельность в Казахстане. В основном приезжают из таких стран как Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Киргизская Республика. При закрытии границ часть иностранных граждан осталась у нас, и мы приняли обязательства по социальной защите, медицинской защите, по вопросу вывозу и транзита иностранных граждан. Теперь назрела необходимость разработки новой концепции с учетом тех вызовов, связанных с ограничениями на фоне пандемии.

- Что будет рассматриваться в Концепции миграционной политики?

- В Концепции мы рассматриваем вопросы защиты казахстанских граждан, которые работают за рубежом. Казахстанцы в основном работают в Республике Корея, Турции, ОАЭ, России. Небольшая часть определенных граждан Казахстана работают в других государствах. Вопросы правового регулирования их статуса, защиты их трудовых прав будут стоять перед новой Концепцией. Также в Концепции будет особое внимание уделено переезду граждан с юга на север.

- Как развивается программа добровольного переселения граждан с юга в северные регионы?

- Программа добровольного переселения граждан с южных регионов в северные регионы осуществляется в рамках программы занятости. В рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства особое внимание было уделено на решение вопросов демографии северных регионов. Как вы знаете, в северных регионах пять областей: Акмолинская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Костанайская области, в которых имеются проблемы демографического дисбаланса: то есть наблюдается низкая рождаемость по сравнению с южными регионами, отток населения в связи с тем, что регионы граничат с Россией, наблюдается отрицательное сальдо миграции населения, наибольшая доля граждан пожилого возраста.

- Сколько граждан на сегодня переехали в северные регионы?

- С 2017 года в рамках госпрограммы «Еңбек» осуществляется переселение. За это время с южных регионов в северные было переселено 30 тысяч человек. Это 7965 семей.

Им оказывается государственная поддержка в виде выплат единовременной помощи на переезд. В соответствии с поручением Главы государства помощь в этом году была увеличена в два раза - с 35 МРП до 70 МРП, это более 200 тысяч тенге. Тем гражданам, которые переселяются, государство оказывает помощь в виде выплаты субсидий на найм жилья, оплату коммунальных услуг в течение одного года в зависимости от того, куда он переехал. Кроме того, большое внимание оказывается работодателям, которые оказывают содействие переселению граждан. Им оказываются субсидии в 450 МРП (более 1 млн тенге). Одним из важнейших вопросов в стимулировании к переселению граждан является обеспечение жильем. В соответствии с поручением Первого Президента РК - Елбасы в Северо-Казахстанской области в пилотном режиме с 2016 года осуществлялось строительство и выкуп жилья для переселенцев. В основном жилье строилось в сельской местности.

- Президент поручил переформатировать действующий механизм выделения пособий гражданам, переселяющимся с юга на север страны. Какую работу в этой части проводит Минтруда, и как будет осуществляться данная мера?

- По поручению Главы государства нами рассматривается переформатирование оказания помощи переселенцам, переезжающим с юга на север.

В настоящее время государством принято исчерпывающие меры по поддержке переселенцев. Эти меры применяются и в других странах, которые оказывают государственную поддержку переселенцам: к примеру, в Израиле, России. Мы видим, что переформатирование оказания помощи должно осуществляться не только через акиматы, но как сказал Президент, в этом случае мы больше хотим задействовать работодателей. Большое внимание будет оказываться на работодателей, которые переселяют граждан. Если работодатель представляет свое служебное жилье, общежитие, то полностью выплаты будут получать работодатели.

Переформатирование оказание помощи больше будет нацелено на привлечение работодателей. Тем более в северных регионах началось строительство предприятий в секторе машиностроения, обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственном направлении. Фермерские хозяйства испытывают дефицит механизаторов, ветеринаров, рабочих специалистов. Здесь поэтому уже будет точечная работа с работодателями.

Для этого также будет переформатирован потенциал оказания информационных услуг, расширения портала enbek.kz. В этом году открыты и были доработаны специальные разделы по вопросам переселения граждан, там полностью размещается информация о населенных пунктах, куда можно переехать, наличие школ, детских садов. Мы будем расширять функционал. Желающие с южных регионов могут оставлять заявки на определенные вакансии, чтобы работодатели могли отбирать претендентов.

В рамках Концепции мы большое внимание будем уделять усилению эффективности мер по переселению на северные регионы. Меры по переселению будут реализованы уже с 2022 года.

- Показывает ли мера по переселению граждан свою эффективность? Как трудоустраиваются переселенцы?

- Программа переселения показывают свою эффективность. Главная цель проводимой меры - обеспечение трудовыми ресурсами, востребованными кадрами работодателей северных регионов. Переезжают в сельские населенные пункты фельдшеры, врачи, учителя, механизаторы, переезжают те граждане, которые хотят занять предпринимательскую деятельность и развивать земледелие, скотоводство. Благодаря переселению в северных регионах люди уже начали развивать тепличные хозяйства. Оказание услуг также стало развиваться.

- В какой регион больше всего предпочитают переехать граждане?

- В основном выбирают Северный Казахстан в рамках предоставления жилья. Привлекаются также Павлодарская и Восточно-Казахстанская области с учетом климатических возможностей. Акиматы северных регионов больше отдают предпочтение многодетным семьям. С одной стороны, это развивает и демографический вопрос.

- Когда планируется принять Концепцию миграционной политики?

- Концепцию миграционной политики мы разработаем до конца года и ожидаем принять к первому полугодию 2022 года, если точно сказать, до 1 марта. После этого в рамках внесения изменений в соответствующие НПА будет переформатирован формат оказания помощи гражданам, переселяющимся с юга на север страны.