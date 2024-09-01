Послание-2023: что изменилось в сельском хозяйстве Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании в 2023 году назвал стратегическую цель для нашей страны – стать одним из ведущих аграрных центров Евразийского континента. В преддверии нового Послания, редакция Kazinform разбирает, что было сделано за прошедший год по поручению Главы государства в секторе АПК, а также в обрабатывающей промышленности.

В Послании 1 сентября 2023 года Касым-Жомарт Токаев отметил необходимые шаги для поэтапного перехода от первичного производства к выпуску продукции более высоких переделов. Была поставлена задача — увеличить долю переработанной продукции в АПК до 70% в течение трех лет.

По данным Министерства сельского хозяйства, объем валовой продукции сельского хозяйства за 2023 год снизился на 7,7% и составил 8 732,1 млрд тенге. На это повлияло уменьшение производства продукции растениеводства на 14,6% (4 361 млрд тенге).

При этом, объем производства продукции животноводства в 2023 году увеличился на 3,3% и составил 4 319,7 млрд тенге.

Как отметили в министерстве, производство продуктов питания за этот период выросло на 1,5% и составило 3 125,2 млрд тенге.

Инфографика: Kazinform

Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2023 году увеличился на 10,3% и составил 981 млрд тенге (за январь–декабрь 2022 года — 853,5 млрд тенге), в производство продуктов питания — на 3,9% и составил 150,7 млрд тенге (за январь–декабрь 2022 года — 140,6 млрд тенге).

Сегодня обеспеченность внутреннего рынка Казахстана формируется за счет отечественного производства и составляет 80% и более. В число входят основные продовольственные товары — 29 видов, включая 19 наименований социально значимых продовольственных товаров.

Как пояснили в минсельхозе, из них по 10 товарным позициям внутренний рынок обеспечен на 100% и более (мука пшеничная, соль, хлеб, рис, макароны, масло подсолнечное, картофель, баранина, говядина, морковь), по 14 продтоварам обеспеченность составляет 80% и более (яйца куриные, огурцы, конина, томаты, молоко, крупа гречневая, капуста, перец, свинина, лук, свекла столовая, кисломолочные продукты, масло сливочное, яблоки).

Вдвое увеличился ВВП

По данным Министерства сельского хозяйства, за последние 5 лет ВВП сельского хозяйства увеличился в 2 раза и составил 9,5 трлн тенге. Экспорт продукции вырос в 1,6 раз до $5,4 млрд.

— Однако несмотря на положительную динамику экспорта, мы остаемся импортозависимыми по некоторым видам продовольственной продукции, где отрицательное сальдо сохраняется на уровне $1,8 млрд. К сожалению, продаем по 200 долларов пшеницу как сырье, а завозим готовые продукты по 1000 долларов за тонну, — отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что принятые программы по импортозамещению требуют всесторонней поддержки со стороны всех причастных государственных органов. Однако из-за слабой межведомственной координации на постоянной основе возникают проблемы в АПК. Эксперты уверены, что нужно усилить межведомственную координацию для достижения плановых показателей по наращиванию собственного производства.

Изменение правил субсидирования и дополнительные средства

В конце 2023 года из государственного бюджета выделили дополнительные средства на субсидирование животноводства и растениеводства в объеме 60 млрд тенге по программам субсидирования для фермеров.

В 2023 году сельхозтоваропроизводители зерносеющих регионов пострадали из-за неблагоприятных погодных условий, что в первую очередь отразилось на их возможности исполнять обязательства по займам. По информации минсельхоза, в 2023 году было одобрено заявок на пролонгацию займов на общую сумму отсрочки 50 млрд тенге для пострадавших фермеров. В целом объем финансирования «Агрокредитной корпорации» и «КазАгроФинанс» за 2023 год составил 554,7 млрд тенге.

Также в ведомстве рассказали о программе финансирования сельскохозяйственной техники, которая стартовала 26 июня 2023 года. Общий объем средств, выделенных для реализации льготных программ лизинга, составил 46,6 млрд тенге. Из этой суммы, 20 млрд тенге предусмотрены для программы «Свои корма», 15 млрд тенге — для программы «Сделано в Казахстане», 10 млрд тенге — для программы «Жасыл өнім» и 1,6 млрд тенге — для программы «Льготный лизинг».

Кроме того, 10 декабря 2023 года были введены новые правила субсидирования для казахстанских фермеров. Эти поправки улучшили условия для фермеров, чьи договоры займов находились в листе ожидания.

— Согласно требованиям программы субсидирования, фермеры могут в течение 4-х лет с даты получения кредита подать предложение на включение своих договоров займов в программу субсидирования. Однако в силу того, что фермеры не сразу подавали предложения, ранее существовал риск, что краткосрочные договоры займов могли быть недействительными на момент поступления дополнительных бюджетных средств. Поэтому в правила внесли изменения, предусматривающие, что субсидии будут выплачиваться в том числе и предложениям в листе ожидания, по которым на момент заключения договора субсидирования завершен срок действия договора займа. Это позволило защитить права субъектов АПК при участии в программе субсидирования, — отметили в Министерстве сельского хозяйства.

Также в приказе о поправках предусмотрены изменения по привязке номинальной ставки для расчета субсидирования к базовой ставке Национального банка РК по проектам, профинансированным в рамках механизма кредитования и финансового лизинга приоритетных проектов. По таким проектам субсидирование будет осуществляться не более номинальной ставки вознаграждения, рассчитанной как суммарное выражение базовой ставки Нацбанка плюс 4,5% годовых в тенге. Причем из них 13,25% оплачивается государством, а разница — заемщиком.

Открытие экспорта в Китай

С 4 по 11 сентября 2023 года китайские эксперты провели инспекции казахстанских предприятий, заинтересованных в экспорте семян рапса, гороха, чечевицы из Казахстана в Китай. Всего они посетили 9 предприятий Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей.

Дополнительно для заочного инспектирования КНР были предложены 46 компаний по рапсу, 51 компания по гороху и 51 компания по чечевице.

По данным минсельхоза, ежеквартально формируются предложения по следующим культурам: сено люцерны, ячмень, кукуруза, рапсовый шрот, соевые бобы, пшеничные отруби, пшеничная кормовая мука — комбикорм, ячменная кормовая мука — комбикорм, семена подсолнечника, семена сафлора, семена льна, пшеница.

С 17 по 24 декабря 2023 года китайские специалисты провели аудит ветеринарной службы Казахстана.

— В рамках визита китайская делегация посетила ветеринарные лаборатории, убойные цеха и сельскохозяйственные предприятия, что в итоге способствовало снятию ограничений и возобновлению экспорта в Китай замороженной говядины и свинины из юго-восточных регионов РК и продукции птицеводства, — отметили в министерстве.

Развитие отраслей АПК

При планировании развития Казахстану необходимо делать основной упор на сильной стороне АПК. Одной из которых в отечественном сельском хозяйстве было отгонное животноводство. Тренды последних лет показывают перспективность развития отгонного животноводства за счет низкой себестоимости, наличия имеющихся пастбищ и природного иммунитета, не подверженному к различного рода заболеваниям.

— Сейчас для Казахстана перспективным может стать отгонное овцеводство. «Атамекен» совместно с бизнесом разработал программу развития овцеводства, позволяющую нарастить до 2030 года поголовье овец до 40 млн голов, но для достижения цели требуется поддержка со стороны государства, — пояснили в Министерстве сельского хозяйства.

Помимо этого, особое внимание необходимо уделить эпизоотической обстановке в стране, как отмечают в министерстве. Сегодня Казахстану требуется принятие оперативных мер со стороны государства, направленных на уменьшение количества вспышек, улучшение состояния здоровья животных и усиления контроля ветеринарной безопасности.

Эксперты также отмечают мировой тренд на органические продукты. Казахстан может выступить крупнейшим производителем органической продукции в Средней Азии. Сегодня в Казахстане работают 63 сертифицированных производителя органической продукции на площади более 200 тысяч гектар.

Основная доля производимой органики реализуется 14 экспортными организациями. Главными потребителями являются страны Европейского союза (Германия, Нидерланды, Польша, Чехия, Литва и др.).

Концепции развития обрабатывающей промышленности РК

В Казахстане принята Концепция развития обрабатывающей промышленности Республики Казахстан на 2023–2029 годы. Согласно концепции, в обрабатывающей промышленности стоят такие задачи как привлечение инвестиций, реализация крупных проектов, расширение экспортного потенциала и повышение конкурентоспособности отечественных предприятий.

По словам главного научного сотрудника Отдела анализа экономической политики КИСИ Айгуль Кошербаевой, в феврале этого года Правительство приняло Постановление, устанавливающее временное изъятие из национального режима при государственных закупках товаров легкой промышленности на два года. Этот шаг поддерживает отечественных производителей и способствует развитию отрасли.

— В рамках реализации Концепции развития обрабатывающей промышленности на 2023–2029 годы легкая промышленность была включена в список видов деятельности, которые должны быть приоритетными для выполнения инвестиционных проектов. Особое внимание при этом уделяется развитию малого и среднего бизнеса, где важная роль отведена Фонду развития предпринимательства «Даму», — сказала Айгуль Кошербаева.

ФРП «Даму» реализуются такие программы как «Единая комплексная программа», программа «Субсидирование ставки вознаграждения для финансирования сделок, связанных с экспортом товаров, работ и услуг казахстанского происхождения под страхование АО «ЭСК «KazakhExport». Как отмечает эксперт, приоритетными отраслями для субсидирования являются отрасли обрабатывающей промышленности: машиностроение, услуги по инфраструктуре, капиталоемкое и высокотехнологичное оборудование и другое.

Также в Казахстане для предприятий обрабатывающей промышленности доступны возмещение части затрат, связанных с продвижением отечественных обработанных товаров, работ и услуг на внутреннем рынке.

Инфографика: Kazinform

По данным КИСИ, за период с 2010 года по июль 2024 года Фондом даны гарантии 5 441 проектам, кредитование которых составляет 178,8 млрд тенге из них 92,1 млрд тенге под гарантию Фонда. С 5 февраля 2024 года была запущена обновленная комплексная программа, которая включает в себя новые условия и механизмы поддержки, направленные на улучшение доступности финансирования для предпринимателей.

Фонд развития промышленности (ФРП) финансирует проекты в обрабатывающей промышленности и самостоятельно рассматривает заявки предпринимателей. В 2023 году ФРП выделил 290 млрд тенге на поддержку малых и средних предприятий, в том числе в обрабатывающей промышленности. Представители ФРП регулярно выезжают в регионы, чтобы информировать предпринимателей об условиях лизингового финансирования. Эксперт отмечает, что это увеличивает спрос на эти услуги.