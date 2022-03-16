Послание-2022: что изменится в политической системе Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана представил программу комплексной модернизации политической системы страны. Что изменится и как это повлияет на развитие государства, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Переход от суперпрезидентской к президентской республике форме правления

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости усиления роли Парламента страны и переходе от суперпрезидентской к президентской форме правления.

«Нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана. Речь, прежде всего, идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом. Такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны», - заявил Токаев.

Для этого законодательно будет оформлена обязанность Президента прекратить членство в партии на период своих полномочий.

«Данная норма повысит политическую конкуренцию, обеспечит равные условия для развития всех партий», - считает Глава государства.

Также законодательно будет запрещено акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий.

«Такие решения позволят сформировать многополюсную партийную систему», - уверен Президент.

В Казахстане запретят родственникам Президента занимать государственные должности

Президент Казахстана заявил о том, что для родственников Главы государства введут запрет занимать высокие посты.

«Глава государства должен выступать незыблемым гарантом равенства возможностей для всех граждан. Поэтому для ближайших родственников Президента будет введен законодательный запрет на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе».

Отказ от чрезмерных президентских полномочий, по его мнению, станет важным фактором, который обеспечит необратимость политической модернизации в стране.

Сокращение президентской квоты в Сенате

Следующая реформа, которую предложил Президент, направлена на изменение порядка формирования Сената Парламента.

«Президентскую квоту в Сенате следует рассматривать не как средство контроля, а в качестве механизма учета голосов и мнений социальных групп, слабо представленных в Парламенте. Поэтому мною принято решение о сокращении президентской квоты в Сенате с 15 до 10 депутатов», - сказал Токаев.

Новый порядок формирования Мажилиса

Произойдут изменения и в нижней палате Парламента.

«Нижняя палата Парламента должна отражать весь электоральный ландшафт страны без предоставления кому-либо искусственных преференций. Таким образом мы упраздним квоту АНК в Мажилисе, что, на мой взгляд, правильно и с политической, и с юридической точек зрения. Эта квота переносится в Сенат и сокращается с 9 до 5 депутатов. Соответственно, общее количество депутатских мест в Мажилисе уменьшится», - пояснил Президент.

Кроме того, будет введена норма, предполагающая право Сената только одобрять или не одобрять законы, уже принятые Мажилисом. «Следовательно, именно Мажилис наделяется правом принимать законы», - констатировал Глава государства.

Система голосования в Мажилис изменится

Вместо действующей сейчас пропорциональной системы голосования по партийным спискам, Токаев предложил перейти к смешанной, пропорционально-мажоритарной системе голосования на выборах в Мажилис Парламента.

Он предложил перейти к более гармоничной смешанной избирательной системе, которая в полной мере учтет права всех граждан.

«Пропорционально-мажоритарная модель будет лучше отражать интересы избирателей как на национальном, так и на региональном уровне», - отметил Глава государства.

В таком случае депутатский корпус Мажилиса будет формироваться по следующей схеме - 70% на пропорциональной основе, 30% - на мажоритарной.

«Смешанная модель выборов также будет внедрена на выборах маслихатов (местных представительных органов власти) областей и городов республиканского значения», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Преобразование Счетного комитета

В стране будет создана Высшая аудиторская палата для контроля за качеством исполнения республиканского бюджета.

«Парламент должен усилить контроль за качеством исполнения республиканского бюджета. В связи с этим предлагаю вместо Счетного комитета создать Высшую аудиторскую палату. Его председатель должен отчитываться перед депутатами Мажилиса два раза в год. Таким образом, статус Мажилиса усилится», - сказал Президент.

Снизится порог регистрации партий

Порог для регистрации партий снизится в четыре раза.

«Процедуры регистрации партий будут значительно упрощены. Регистрационный порог следует снизить в четыре раза - с 20 до 5 тысяч человек», - заявил Токаев.

Также изменится минимальная численность региональных представительств. Она уменьшится в три раза - с 600 до 200 человек. Почти на треть, с 1 000 до 700 человек, сократится минимальная численность инициативной группы граждан для создания партии.

Для реализации предложенных реформ будут внесены изменения в более чем 30 статей Конституции РК, а также до конца года планируется принять более 20 законов.

Рабига Нурбай