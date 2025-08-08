Пошлины Трампа ставят под вопрос существование глобального рынка

Нарушение правил мировой торговли

С кем-то США удалось достичь договоренностей, как с ЕС в рамках двусторонних отношений, с кем-то – нет: размеры пошлин по странам отличаются, например, Швейцария получила целых 39%, но «письма счастья» о введении пошлин от Дональда Трампа получили почти все. В том числе и Казахстан.

Безусловно, ситуация отличается от одной страны к другой. Везде разные условия и различный масштаб торговых отношений с США, соответственно, разный уровень взаимной зависимости. Например, в казахстанском экспорте в США речь идет о том, что под новые пошлины по официальным данным попадет только 5% всего объема торговли. Но главное здесь в том, что с 1 августа под вопросом оказалось дальнейшее существование глобального рынка в том виде, к которому мы привыкли за последние 30 лет.

Собственно, не случайно, министр торговли и интеграции Казахстана А. Шаккалиев отметил, что «ситуация абсолютно нестандартная, в нарушение правил ВТО и всех международных обязательств». Потому что это главный вопрос, который сейчас задают себе экономические власти всех стран, кому приходится иметь дело с новой тарифной политикой со стороны США.

Как все это сочетается с теми правилами, которые определяют условия международной торговли в последние 35 лет? Вопрос не только в том, что США их нарушают, вопрос также в том, что все страны, которые ведут с ними переговоры, заключают сделки, как это сделали в ЕС, или продолжают торговаться, вольно или нет, но нарушают существующие правила торговли.

Конечно, к этим правилам было много вопросов. Очень часто их задавали в тех странах, которые называли условным Глобальным Югом – Китай, Россия, Бразилия, Южная Африка, Индия и другие. В самом общем смысле их беспокоило то, что функционирование глобальной торговли фактически обеспечивается институтами западных стран. Это торговая и резервная валюты, оценочные, страховые, финансовые, транспортные организации, деятельность которых регулируется в западных странах, главным образом в США.

Почти 50% платежей осуществляются в долларах

Однако, у них так и не получилось создать действенную альтернативу. Потому что глобальная торговля требует соответствующего качества институтов, который есть только у давних рыночных экономик западных стран. Поэтому все ими и пользуются. При всей непопулярности доллара, как резервной и торговой валюты, объективно ему нет замены в глобальном масштабе. В долларах осуществляется 47,68% платежей, на втором и третьем месте евро и фунт стерлингов.

Даже китайский юань при всей мощи экономики Китая является ограниченно конвертируемым. Поэтому его доля в мировой торговле в ноябре 2024 года составила 3,89%. Хотя это существенно больше, чем годом ранее, когда она была 2,93%. Но это во многом связано с весьма специфической ситуацией в торговых отношениях Китая и России. Если у вас валюта будет свободно конвертируемой, то повышается уязвимость экономики. Можно вспомнить историю с азиатским кризисом 1997-1998 годов. Тогда первым был бат Таиланда, который не выдержал массированных атак финансовых спекулянтов. Это привело к падению курса национальных валют, падению фондовых индексов, оттоку капитала, кризису банков, банкротству корпораций, росту инфляции.

Все страны в Азии извлекли свои уроки из того кризиса и больше не допускали повторения ситуации. Более того, во время следующего кризиса 2008 года страны Азии сыграли стабилизирующую роль. В первую очередь Китай поддержал мировую торговлю в ситуации одновременно и спросом, и предложением, когда в 2009 году ее объем упал на 11,89%. При том, что в 2004-2007 годах он рос в среднем на 8,74% в год. Несмотря на то, что кризис 2008 года по своему масштабу многим напоминал Великую депрессию начала 1930-ых годов, страны решили не начинать войну протекционизмов. Потому что как раз торговые войны привели к тому, что депрессия затянулась до конца 1930-ых годов.

США - главный бенефициар глобализации

Именно глобализация сделала наш мир таким, каким мы его знаем. Она привела к увеличению глобального спроса и предложения, а также к появлению множества новых производственных цепочек для удовлетворения спроса. К этому стоит добавить рост денежной массы в глобальном масштабе, что среди прочих моментов позволило многим странам опираться на кредит в финансировании своих расходов.

В общем, каким бы ни был мир глобализации, насколько несправедливым бы он не казался, но, условно, без него будет существенно хуже. Поэтому на действия Трампа все смотрят с большим недоумением. В тех же странах Глобального Юга вообще считают, что США являются главным бенефициаром глобализации. В то время, как Трамп пришел к власти, основываясь на идее, что они, напротив, только проиграли, уступив свой внутренний рынок другим странам. Поэтому он стремится обложить дополнительным налогом торговлю всего мира со своей страной с тем, чтобы скомпенсировать дефицит торгового баланса.

В принципе это и есть протекционизм. В случае если появляются встречные ограничения, то это уже война протекционизмов. Отсюда можно прийти к новому изданию великой депрессии. Тем не менее, глобализация все еще представляет собой ценность. Поэтому некоторые страны стараются все же договориться. Например, в конце июля это сделал Европейский Союз. Он согласился с пошлиной в 15% вместо планируемых Трампом 30%. Хотя на сталь и алюминий она осталась в размере 50%, что носит запретительный характер. Одновременно, США ввели пошлины на Швейцарию в размере 39%, что беспрецедентно. Теперь швейцарцы будут торговаться с американцами, потому что они просто не смогут найти другие рынки для своих товаров.

Показательно, что все стараются договориться с США. Потому что альтернатива с войной протекционизмов и падением мировой торговли кажется всем худшим вариантов. В результате они фактически соглашаются на дополнительный налог в пользу США, как это сделали в ЕС.

Теперь всех интересует главный вопрос, каким в итоге будет соглашение между двумя крупнейшими экономиками в мире – американской и китайской. До 12 августа им надо прийти к какому-то решению. В противном случае США грозят увеличить пошлины на импорт из Китая до 145%. Это практически может остановить поток товаров на $524 млрд, столько в 2024 году Китай поставил в США. Если добавить к этому еще ограничения в импорте из Японии, Южной Кореи, Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии, то мировая торговля столкнется с очень большими трудностями.

Влияние на Казахстан

Хотя в качестве альтернативы часто рассматривают регионализацию. Если нет возможности поставлять в США, тогда можно развивать локальные рынки на уровне отдельных регионов. К примеру, рынок в нашей части Евразии имеет большой потенциал для развития с учетом того, что с одной стороны находится Китай, с другой Индия, с третьей Европа и Россия. Для Казахстана это открывает дополнительные возможности в качестве места, где будет расположен перекресток торговых путей на нашем континенте. Однако здесь возникают вопросы относительно того, возможно ли вообще безболезненно перестроить торговые потоки. Потому что первый план в глобальной торговле занимают все те же институты, а конкуренция идет за рынки сбыта. В этом смысле рынок США сохраняет свое значение.

Сложность для нас заключается в том, что кризис глобализации ведет к сокращению активности в мире. Это может привести к снижению стоимости сырья, включая нефть. В то же время перестройка производственных и торговых цепочек изменит направление товарных потоков. В случае с Казахстаном компенсирует ли одно другое? Успокаивает то, что все-таки все страны, кроме США, заинтересованы в том, чтобы в какой-то мере сохранить прежнюю систему мировой торговли. Возможно, сработает расчет на то, что все-таки удастся переждать плохую погоду и дождаться возвращения привычной модели мира.

