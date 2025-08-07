Рост пошлин США: что ждет казахстанский экспорт

Документ о новых импортных пошлинах Дональд Трамп подписал 1 августа. В Министерстве торговли и интеграции РК заявляют, что введенные тарифные меры затрагивают лишь 4,8% от общего объема отечественного экспорта в США. А оставшиеся 95,2% казахстанских поставок останутся вне действия новых пошлин.

Торговля Казахстана и США

Казахстан придерживается политики диверсификации своих торговых партнеров. Нашей стране принципиально важно сохранять возможности беспрепятственного экспорта на рынки крупнейших торгово-экономических партнеров страны. Согласно данным Бюро национальной статистики РК, за 2024 год товарооборот Казахстана и США составил $4,2 млрд, что на 4% выше, по сравнению с предыдущим годом ($4,1 млрд).

Инфографика: Kazinform

При этом, экспорт из Казахстана в США за 2024 год вырос на 30,6% до $2 млрд, а импорт из США достиг $2,2 млрд.

Традиционным экспортным товаром на американском рынке является казахстанская нефть. Так, по итогам 2024 год ее доля составила около 56% от общего объема поставок в США.

Инфографика: Kazinform

Немаловажным экспортным сырьем является уран с долей около 16%. По убывающему проценту далее идет экспорт серебра — 12%, ферросплавов — 9,5% и так далее. Как поясняли ранее в Минторговли, эти категории включены в список исключений. На их долю приходится 92% всех поставок в США из Казахстана.

В министерстве уточнили, что дополнительные пошлины будут распространяться на определенные группы товаров, экспорт которых в 2024 году составил порядка $100 млн. В их числе:

· фосфор (в 2024 году экспорт составил $15,9 млн),

· ферросилиций ($12,7 млн),

· линзы ($4,1 млн),

· пшеничная клейковина ($4 млн),

· нитрат аммония ($2,4 млн).

При этом, по словам министра торговли и интеграции РК Армана Шаккалиева, доля экспорта этих позиций составляет порядка 4-8% от всего объема поставок в США.

Что касается экспорта за 2025 год, то за 6 месяцев 2025 года, взаимная торговля между Казахстаном и США составила $1,6 млрд, что на 22% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года - $2,0 млрд. Объем экспорта из Казахстана в США снизился на 36,3% до $566,5 млн. Сокращение объясняется снижением объемов поставок таких товаров как: сырой нефти – на 61,7% (с $577,9 до $221,1 млн.), ферросплавов – на 30,1% (с $81,1 до $56,7 млн.) и серебра – на 7,6% (с $89,4 до $82,6 млн.). Но при этом отгрузки глютена (пшеничной клейковины) за этот период составили 6,7 тыс. тонн (около $8,12 млн).

Инфографика: Kazinform

Как отмечают в Министерстве торговли и интеграции, несмотря на снижение, структура казахстанского экспорта в США по-прежнему ориентирована на сырьевые товары. В первом полугодии 2025 года более 89% всего экспорта приходится на нефть, уран, серебро и ферросплавы.

Что говорят эксперты

Эксперты считают, что в силу специфики организации отечественной экономики, у Казахстана формируется профицит торгового баланса, так как в итоге мы экспортируем больше, чем импортируем.

— Фактически мы наблюдаем картину, при которой экспорт Казахстана меньше стоимостного выражения импорта из США. Возникает вопрос, изменится ли данное соотношение после того, как 25%-ные пошлины в отношении казахстанского экспорта вступят в действие, — отмечает эксперт Института мировой экономики и политики Лидия Пархомчик.

Фото из личного архива Лидии Пархомчик

Поскольку большинство казахстанских экспортируемых товаров — сырьевые, их цена во многом зависит от мировой конъюнктуры рынка. К примеру, как поясняет эксперт, нефтяные поставки казахстанского сырья на рынок США могут варьироваться по итоговой сумме.

— Если мы посмотрим и сравним количество проданной нефти и урана за январь–июнь 2024 года и аналогичный период 2025 года, мы заметим некоторые изменения. Во-первых, мы наблюдаем явный тренд на увеличение поставок уранового сырья на американский рынок, — отмечает спикер.

Фактически, это означает удвоение в тоннажности по урановой руде, что повлекло увеличение количества экспортной прибыли для Казахстана почти вдвое.

Однако, как заметила эксперт, в направлении экспорта нефти наблюдается обратная тенденция. Если за первые 6 месяцев прошлого года, Казахстан наторговал с США порядка $570 млн, то за аналогичный период этого года сумма уменьшилась в два раза, кроме того, уменьшилась и тоннажность отправленного сырья.

Есть вероятность, что Казахстан еще может наверстать нефтяные поставки в США.

— Однако средняя цена на нефть за первые полгода 2025 ниже, чем средняя цена в аналогичном периоде 2024 года. Даже при выходе на одни и те же показатели по объему, мы можем не догнать в сумме, так как цена на ресурс изменилась, — высказала мнение эксперт.

При этом, импорт из США в Казахстан остается стабильным. Как заверили эксперты, вероятно такой тренд продержится до конца 2025 года.

— Очевидно, что для Астаны важно продолжать защищать собственные национальные интересы в плане продвижения отечественных экспортных позиций на международную арену. В этом плане США не является исключением. Однако, мы должны четко осознавать, что такой резкий поворот в тарифной политике США является глобальным трендом, который не привязан к центральноазиатскому региону, — подчеркивает Л.Пархомчик.

Экономист Арман Бейсембаев уверен, что введенные пошлины сильно не отразятся на казахстанском экспорте.

— Мы страна сырьевая. С нашими соседями мы торгуем в основном сырьем, экспортируем его. Это нефть, пшеница, сахарная свекла и так далее. В основном без переработки — что выросло, собрали и отправили… и с США история такая же — мы отправляем туда сырье, которое находится в списке исключений, — сказал он.

Фото из личного архива Армана Бейсембаева

Эксперт прокомментировал опасения казахстанцев, добавив, что повышенные пошлины вовсе не означают запрет.

— Взаимная торговля никуда не уходит. Просто наш товар, попав в США подорожает на 25%. Кто заплатит за этот процент? Средний американский покупатель, который и будет пользоваться этими продуктами, — отметил экономист.

Он добавил, что, как правило, обложение пошлинами своей целью имеет снижение конкурентоспособности этих товаров. Отсюда возникает вопрос, будут ли пользоваться прежним спросом товары, которые подорожают на 25% из-за пошлин. И этот момент может вызвать некоторые сложности в торговле.

Таким образом, даже учитывая тот факт, что казахстанский экспорт фактически остается защищенным от повышенного налогообложения, тем не менее, правительство Казахстана продолжило переговоры с американскими партнерами. При этом, высока вероятность того, что по итогам 2025 года, дефицит торговли в США увеличится. Это будет связано с изменением конъюнктуры на мировых рынках и с введением новых торговых пошлин.

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел новые новые таможенные пошлины против ряда стран, в том числе и Казахстана.