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    15:35, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Пошлины не затронут 95% экспорта Казахстана в США — МТИ

    Министерство торговли и интеграции РК опубликовало заявление касательно новых тарифов США на товары из Казахстана, передает агентство Kazinform.

    Аким ВКО обсудил перспективы сотрудничества с временной поверенной в делах США в Казахстане
    Фото: инфоцентр ВКО

    Напомним, что 7 июля поступило официальное сообщение от Президента США о введении с 1 августа 2025 года новых импортных пошлин в отношении ряда стран, включая Казахстан. Для продукции, экспортируемой из Казахстана в США, установлена единая ставка в размере 25% на весь объем поставок.

    — При этом большая часть казахстанского экспорта продолжит поставляться без новых пошлин в связи с изъятием из-под действия новых тарифов. Это касается основных сырьевых и стратегических товаров — нефти, урана, серебра, ферросплавов, тантала и титана. По оценкам, принятые меры не затронут около 95 процентов экспорта Казахстана в США, — сообщили в ведомстве.

    В МТИ сообщили, что в рамках работы по сохранению предсказуемого торгового режима для казахстанских товаров Правительство РК направило в Администрацию Белого дома США конкретные предложения и инициативы по улучшению условий взаимной торговли. Цель Казахстана — достижение согласованных решений по вопросам доступа на рынок и условий торговли.

    — В настоящее время американская сторона рассматривает казахстанские предложения и проинформирует о дате проведения переговоров. Казахстан готовится к дальнейшим переговорам с американской стороной для защиты национальных интересов и развития устойчивого торгово-экономического партнерства, — отметили в ведомстве.

    Ранее Айдарбек Сапаров прокомментировал, как введенная США 25-процентная экспортная пошлина может отразиться на казахстанских аграриях.

    Теги:
    Казахстан Торговля Экспорт Минторговли и интеграции Экономика США
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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