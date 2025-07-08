Пошлины не затронут 95% экспорта Казахстана в США — МТИ

Напомним, что 7 июля поступило официальное сообщение от Президента США о введении с 1 августа 2025 года новых импортных пошлин в отношении ряда стран, включая Казахстан. Для продукции, экспортируемой из Казахстана в США, установлена единая ставка в размере 25% на весь объем поставок.

— При этом большая часть казахстанского экспорта продолжит поставляться без новых пошлин в связи с изъятием из-под действия новых тарифов. Это касается основных сырьевых и стратегических товаров — нефти, урана, серебра, ферросплавов, тантала и титана. По оценкам, принятые меры не затронут около 95 процентов экспорта Казахстана в США, — сообщили в ведомстве.

В МТИ сообщили, что в рамках работы по сохранению предсказуемого торгового режима для казахстанских товаров Правительство РК направило в Администрацию Белого дома США конкретные предложения и инициативы по улучшению условий взаимной торговли. Цель Казахстана — достижение согласованных решений по вопросам доступа на рынок и условий торговли.

— В настоящее время американская сторона рассматривает казахстанские предложения и проинформирует о дате проведения переговоров. Казахстан готовится к дальнейшим переговорам с американской стороной для защиты национальных интересов и развития устойчивого торгово-экономического партнерства, — отметили в ведомстве.

Ранее Айдарбек Сапаров прокомментировал, как введенная США 25-процентная экспортная пошлина может отразиться на казахстанских аграриях.