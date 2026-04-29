Пошлины для мигрантов в России могут вырасти в 12 раз

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что российское правительство готовит в нижнюю палату законопроект о существенном повышении налоговых пошлин для мигрантов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Так, ориентировочно в 12 раз вырастет цена за подачу на гражданство России — с 4200 до 50 000 рублей (307 тыс. тенге по курсу на 29 апреля 2026 года).

В восемь раз вырастет цена за выдачу разрешения на временное проживание — с 1920 до 15 000 рублей (92 тыс. тенге). В пять раз возрастет стоимость за выдачу вида на жительство — с 6000 до 30 000 рублей (184 тыс. тенге).

Также, согласно заявлению Володина, существенно увеличится ряд других налоговых пошлин для мигрантов. Председатель Госдумы Российской Федерации также отметил, что после поступления законопроекта документ будет рассмотрен в приоритетном порядке. Вячеслав Володин считает, что все эти меры должны способствовать дальнейшему наведению порядка в миграционной сфере.

