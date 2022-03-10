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Посевы пшеницы снизят в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
10 Марта 2022, 09:30
Посевы пшеницы снизят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров рассказал о подготовке к весенне-полевым работам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно данным акиматов, сформирована прогнозная структура посевных площадей на 2022 год. Так, общая посевная площадь составит 23,1 млн. га, что на 125 тыс. га больше показателя 2021 года», - сказал Айдарбек Сапаров на заседании Правительства.

По его словам, продолжается диверсификация производства и отход от монокультуры, в этой связи площадь пшеницы будет снижена на 368,1 тыс. га.

«Существенно увеличена площадь кормовых культур и составила 3,6 млн. га. Вместе с тем, наблюдается незначительный рост овощных культур, бахчевые же снижены на 2 тыс. га», - заключил вице-министр.


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