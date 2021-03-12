Посевную площадь увеличат в Толебийском районе Туркестанской области

ЛЕНГЕР. КАЗИНФОРМ - В Толебийском районе Туркестанской области в этом году будет засеяно более 65 тысяч га сельхозпродукции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

В частности, аграрии планируют засеять 21,5 тыс. га - зерновых культур, 11,6 тыс. га - масличных культур, 24,9 тыс. га - старой люцерны, 4,6 тыс. га - новой люцерны.

Кроме того, на 1825 гектарах будут посажены овощи, на 1352 гектарах - картофель и на 80 гектарах - кукуруза на силос.

В районе в соответствии с поручением акима области активизируется проект получения урожая 2-3 раза с одного поля. В этом году количество проектов в данном направлении планируется довести до 170 единиц.

Также в районе будет построена теплица на площади 1 гектар и засеяно 80 гектаров интенсивного садоводства.

Кроме того, планируется внедрение капельного орошения на 250 га и увеличение площади орошаемых земель на 200 га.