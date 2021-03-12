РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:37, 11 Март 2021 | GMT +6

    Посевную площадь увеличат в Толебийском районе Туркестанской области

    None
    None
    ЛЕНГЕР. КАЗИНФОРМ - В Толебийском районе Туркестанской области в этом году будет засеяно более 65 тысяч га сельхозпродукции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    В частности, аграрии планируют засеять 21,5 тыс. га - зерновых культур, 11,6 тыс. га - масличных культур, 24,9 тыс. га - старой люцерны, 4,6 тыс. га - новой люцерны.

    Кроме того, на 1825 гектарах будут посажены овощи, на 1352 гектарах - картофель и на 80 гектарах - кукуруза на силос.


    В районе в соответствии с поручением акима области активизируется проект получения урожая 2-3 раза с одного поля. В этом году количество проектов в данном направлении планируется довести до 170 единиц.

    Также в районе будет построена теплица на площади 1 гектар и засеяно 80 гектаров интенсивного садоводства.

    Кроме того, планируется внедрение капельного орошения на 250 га и увеличение площади орошаемых земель на 200 га.


    Теги:
    Сельское хозяйство Туркестанская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:20
    Учения разведчиков прошли в региональном командовании «Юг»
    Сегодня, 07:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!