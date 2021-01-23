Посевная кампания началась в Мактаарале

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Больше десяти бригад крестьян Мактааральского района Туркестанской области посеяли капусту в середине января. Урожай созреет в середине марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Заместитель акима района Сакен Султанханов и руководитель райотдела сельского хозяйства Галым Дуйсенбеков посетили крестьянское хозяйство «Сабыр».

Руководит им Шагир Кушербаев. Из 12,2 га земли уже три гектара засеяны капустой. Бригада из 60 человек работает в любую погоду.

«Мы платим им 3 200 тенге в день. Сеем израильский сорт капусты «Валикор», используя капельное орошение. Накрываем рассаду специальной пленкой от осадков. В основном посевы созревают в течение двух месяцев», - отметил Ш. Кушербаев.

По словам аграриев, раннеспелую капусту очень любят в России и Европе. В Мактааральском районе взяли это на заметку, и уже засеяли капустой свыше десяти гектаров земли.

Раннее созревание капусты позволяет местным аграриям скорее начать посев хлопка, бахчевых и других культур. Вот так и получают крестьяне два, а то и три урожая в год.

Отметим, что в этом году на 1 342 га посеют овощи. Более 500 га займет капуста.