Посевная-2022: как в Костанайской области готовятся к весенне-полевым работам

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Готовность костанайского региона к весенне-полевым работам обсудили на совещании в областном акимате. В этом году посевная площадь составит более пяти миллионов гектаров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заместителя акима области Армана Абенова.

В этом году посевная площадь в регионе составит 5 млн 173 тыс гектаров, в том числе озимые культуры более 37 тысяч.

Яровой сев планируется разместить на площади более четырех миллионов гектаров, зерновые и бобовые – 3 млн 928 тысяч гектаров, масличные культуры - 651,7 тысячи гектаров, гречиха 12,2 тысячи гектаров, площадь картофеля увеличена до 4 426 гектаров, а площадь овощей составит 1724 гектаров. Здесь также идет увеличение площадей.

Все это, как уверены в облакимате, позволит обеспечить население области социально значимыми продуктами питания.

«В дальнейшем диверсификация структуры посевных площадей будет нацелена на полное самообеспечение населения области по всем сельскохозяйственным культурам, особое внимание будет уделено обеспеченности социально значимыми продуктами питания. Это очень сложная, кропотливая работа, необходимо ежедневно проводить индивидуальную разъяснительную работу с сельхозтоваропроизводителями и с населением», - сказал А. Абенов.

Как отмечает заместитель акима области, с учетом уроков последних трех лет местным аграриям рекомендовано использовать засухоустойчивые культуры и сорта сельскохозяйственных культур.

«В 2021 году по области введено 1 447 гектаров орошаемых земель, общая площадь составила 6,5 тысяч гектаров (выращивались кормовые, картофель и овощи). В текущем году планируется ввести еще 1 420 гектаров, - проинформировал А. Абенов. – Одной из основных задач в отрасли растениеводства является дальнейшее увеличение объемов внесения минеральных удобрений.

В прошлом году из-за неблагоприятных погодных условий по влагообеспеченности было внесено 69 тысяч тонн. В текущем году необходимо их внесение в почву не менее 80 тысяч тонн».

Что касается задействованной техники, то в посеве сельскохозяйственных культур будут участвовать более 20 тысяч тракторов, 22 тысячи сеялок, 1 200 высокопроизводительных посевных комплексов и другая сельскохозяйственная техника.

«В настоящее время, сельхозтоваропроизводителями ведется работа по подготовке машинно-тракторного парка. На сегодня, готовность основной сельскохозяйственной техники составляет 87%», - подытожил он.

Озвучено аграриям и суточное задание по посевной кампании, которое составит 266 тысяч гектаров. Это, как уверены местные власти, позволит в соответствии с рекомендациями науки провести сев в оптимальные сроки.

«В текущем году необходимо обеспечить производство на уровне благоприятных лет – по урожайности, валовому сбору и другим показателям», - поручил по итогам совещания аким области Архимед Мухамбетов.