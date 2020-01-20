Посев капусты начали аграрии Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Аграрии Мактааральского района Туркестанской области начали в январе посев капусты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Одной из первых начинающих компаний является крестьянское хозяйство «Дуйсенбек». Ферма, возглавляемая Сериком Садуовым, владеет 4,5 гектарами земли, на которой высаживается капуста. Бригада, состоящая из 60 человек, несмотря на проливные дожди, работает ежедневно. Сельхозпродукт созревает в течение 2 месяцев. Так же фермер посадил 90-дневные сорта капусты.





Мактааральские дехкане, в основном, сажают капусту таких сортов как пандион, ринда, фарао, масса которых не превышает 1-1,5 кг.

Отмечается, что этот рано созревающий сельхозпродукт пользуется большим спросом у е вропейцев и россиян .

На сегодняшний день капуста уже посажена в сельском округе «Мактарал» на более чем 50 гектаров земли.







