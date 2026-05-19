    Посадочные площадки для городского аэротакси начали строить в Казахстане

    В Казахстане прорабатываются вопросы внедрения передовых технологий и развития городского аэротакси, сообщил министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстан готовится к запуску аэротакси
    По словам министра, на сегодня идет процесс закупки тестовых беспилотных летательных аппаратов.

    Кроме того, начато строительство посадочных площадок и операционного центра.

    В авиационной отрасли также внедряются цифровые технологии. Так, система Q-Gate сократила время прохождения контроля с 3 минут до 50 секунд.

    В настоящее время в аэропортах Астаны и Алматы функционируют 16 терминалов. В текущем году планируется установка еще 16 терминалов в Шымкенте, Атырау, Актобе и Актау.

    На следующем этапе предусматривается внедрение биометрии на внутренних рейсах. Пилотный проект будет реализован по направлению Астана–Шымкент.

    В грузовом сегменте внедряется система e-Freight, которая позволит сократить время обработки грузов с 1 дня до 1 часа и полностью цифровизировать процессы.

    Ранее сообщалось, что для реализации проекта аэротакси выбраны летательные аппараты американской компании Joby Aviation и китайской AutoFlight.

    Данира Искакова
    Автор