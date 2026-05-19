Посадочные площадки для городского аэротакси начали строить в Казахстане

В Казахстане прорабатываются вопросы внедрения передовых технологий и развития городского аэротакси, сообщил министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам министра, на сегодня идет процесс закупки тестовых беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, начато строительство посадочных площадок и операционного центра.

В авиационной отрасли также внедряются цифровые технологии. Так, система Q-Gate сократила время прохождения контроля с 3 минут до 50 секунд.

В настоящее время в аэропортах Астаны и Алматы функционируют 16 терминалов. В текущем году планируется установка еще 16 терминалов в Шымкенте, Атырау, Актобе и Актау.

На следующем этапе предусматривается внедрение биометрии на внутренних рейсах. Пилотный проект будет реализован по направлению Астана–Шымкент.

В грузовом сегменте внедряется система e-Freight, которая позволит сократить время обработки грузов с 1 дня до 1 часа и полностью цифровизировать процессы.

Ранее сообщалось, что для реализации проекта аэротакси выбраны летательные аппараты американской компании Joby Aviation и китайской AutoFlight.