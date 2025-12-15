Порядок, воспитание и безопасность: будни сотрудников уголовно-исполнительной системы РК

«В нашей системе каждый — воспитатель»

Для чего нужен воспитатель в исправительных учреждениях? На этот вопрос отвечает начальник отряда учреждения № 76 Костанайской области (СИЗО — прим. автора) Дарига Муканова.

— В исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы работает отдел воспитательной работы с осужденными. В него входят начальники отрядов, психологи, инспекторы по трудовому и бытовому устройству. И именно начальник отряда — тот самый «воспитатель», как называли раньше, — ежедневно держит на себе основную часть работы с людьми, — говорит девушка.

Фото: личный архив Д. Мукановой

Воспитательная работа начинается с первых дней пребывания осужденного и продолжается до окончания срока.

Вновь прибывшие сначала проходят 14–15 дней карантина: за ними наблюдают, знакомятся, помогают адаптироваться к новым условиям.

— Для меня важно, чтобы человек понял: он здесь не один. Есть сотрудники, к которым можно обратиться. Любые вопросы решаются законным способом, — отмечает спикер.

Дальше идет постоянная работа в отряде: разъяснение правил, контроль дисциплины, участие в воспитательных мероприятиях и подготовка к освобождению. По словам начальника отряда, задачи воспитателя — сформировать у осужденных понимание требований закона, прав и обязанностей, а также мотивировать к труду, занятиям и более ответственному поведению.

— Отдельное направление — социальная адаптация. Попадая в изоляцию, человек переживает сильный стресс, и воспитателю важно помочь пройти этот период без срывов и конфликтов, — говорит девушка.

В СИЗО Дарина Муканова работает с теми, кто впервые получил лишение свободы и ранее не отбывал наказание. Многие из них трудоустроены в отряде хозяйственного обслуживания: работают кочегарами, плотниками, электриками, на кухне, в том числе поварами, есть и сварщики. Все они оформлены официально, работают по трудовому законодательству и получают зарплату.

Важное уточнение: с подозреваемыми, у которых приговор еще не вступил в законную силу, воспитательная работа в таком формате не ведется.

Фото: Дарья Аверченко/ Kazinform

Начальник отряда подчеркивает: воспитательный процесс — это общая работа всех служб. Режим, оперативная служба, психологи — каждый влияет на дисциплину и поведение осужденных.

Из сложностей — большая ответственность, потому что за каждым человеком стоит судьба и семья.

— Когда видишь, что человеку стало легче, что он держится и идет нормально — это и есть результат нашей ежедневной, незаметной работы, — подытожила начальник отряда.

Осужденные становятся хитрее

Оперативная работа в уголовно-исполнительной системе является одним из ключевых направлений, о котором редко говорят публично. Чем занимаются оперативники ДУИС, как устроен их рабочий день и почему сегодня осужденные становятся «хитрее», рассказал оперуполномоченный оперативного отделения ДУИС Костанайской области Даурен Какимов.

Как поясняет спикер, задача оперативной службы — предотвращать, пресекать и раскрывать преступления, которые совершаются как внутри учреждений, так и за их пределами.

— Бывает, человек на свободе совершил серьезное преступление, а потом — другое, менее тяжкое, и попадает в учреждение. Мы разбираемся, не пытается ли он «прикрыть» тяжелое дело мелким, — отмечает Какимов.

В этом помогает постоянное взаимодействие с разными ведомствами — от подразделений УИС до КНБ.

— Каждый день начинается с постановки задач. Начальник отдела определяет цели на день. Дальше мы координируем работу оперативных служб в учреждениях области, занимаемся анализом, выезжаем на места для практической помощи, — рассказывает Какимов.

Фото: пресс-служба ДУИС Костанайской области

Оперативная работа, по словам спикера, часто остается «за кадром»: ее не видно так, как работу режимной или воспитательной служб. Но результат проявляется в снижении нарушений и своевременном пресечении угроз.

— В отношении злостных нарушителей режима, при неповиновении сотрудникам, могут возбуждаться уголовные дела. После суда осужденного могут перевести в более строгие условия, — пояснил он.

Какими качествами обладает оперативник? В первую очередь это устойчивая психика и крепкие нервы.

— Сотрудник должен быть собранным, оперативным. Обязательно уверенным в себе и иметь аналитический склад ума. Уметь просчитывать все ходы наперед, — делится собеседник.



Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Если вдруг случается чрезвычайная ситуация, оперотдел не паникует — всегда действует четкий алгоритм: быстро собрать людей, объяснить задачи и действовать по плану.

— Но наша задача — не просто реагировать и анализировать последствия, а предотвращать такие ситуации заранее, — подчеркивает оперуполномоченный.

Если говорить о работе, то в основном сотрудники работают над пресечением попыток проноса запрещенных предметов: телефонов через длительные свидания, а также задержанием лиц, которые пытались организовать переброс запрещенных предметов на территорию учреждения.

Фото: пресс-служба ДУИС Костанайской области

За годы службы спикер отмечает: контингент стал другим — и в зависимости от вида учреждения он тоже различается. По его словам, современные осужденные быстрее адаптируются и используют новые возможности.

— Молодые осужденные идут в ногу со временем: знают про соцсети, цифровые сервисы, могут подсказать другим, как действовать. Поэтому и мы не стоим на месте — учимся, изучаем изменения в нормативных актах, — говорит Какимов.

«Режим — это порядок, а не наказание»

О том, как выстраивается порядок в учреждении, какие меры применяются к нарушителям и почему разговор иногда важнее наказания, рассказал оперуполномоченный режимного отдела учреждения № 38 Костанайской области Багдат Курмашев.

Главная задача режимного отдела — организация и контроль распорядка дня осужденных. Подъем в 6:00 утра, приемы пищи, проверки, выходы на работу, баня — все строго по графику.

— Мы составляем и утверждаем расписание для каждого отряда: когда завтрак, обед, баня, звонки родным. В жилой зоне работает 20 таксофонов и четыре видеосвязи, в промзоне — еще девять. Каждый осужденный имеет право на 15 минут телефонного разговора, — поясняет спикер.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Режимный отдел также следит за обеспечением осужденных форменной одеждой и обувью. Зимняя обувь выдается на три года, летняя — на два.

При первичных нарушениях режима — например, формы одежды или распорядка дня — сначала проводится разъяснительная работа. Если нарушения повторяются — тогда применяются дисциплинарные меры, вплоть до помещения в изолятор сроком до 15 суток.

Все вновь прибывшие осужденные проходят 15-дневный карантин. В этот период с ними работают сразу несколько служб: режимная, воспитательная и оперативная. Там им объясняют правила, распорядок, обязанности. В каждом отряде есть стенды с графиками и требованиями.

Если оперативнику важно быть собранным, то сотрудник режимного отдела должен быть требовательным, уверенным и уметь работать с людьми.

— Не каждый может выйти перед 70 осужденными и спокойно донести требования. Молодых сотрудников мы наставляем, учим этому, — отмечает он.

За годы службы Багдат Курмашев отмечает изменения в контингенте. Они стали не только продвинутыми в техническом плане, но и поменяли стереотипное мышление, которое сложилось в обществе за многие годы.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

— Сейчас «понятий», как раньше, практически нет. В основном сейчас приходит молодежь, многие из которых — с наркотической зависимостью. Они не пересекаются с теми, кто сидит достаточно долгое время, здесь уже играет разница поколений, — говорит спикер.

Ключевым условием поддержания дисциплины в учреждении спикер считает баланс между требовательностью и человеческим отношением. По его словам, если в отряде порядок и взаимное уважение, серьезных проблем не возникает.

Ранее уполномоченный по правам человека РК Артур Ластаев сообщил, что число жалоб на тюремные пытки сократилось в пять раз.