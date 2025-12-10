Число жалоб на тюремные пытки в Казахстане уменьшилось практически в пять раз

В период с 2019 по 2022 годы ежегодно фиксировалось от 600 до 900 уголовных дел за пытки (2019 г. — 850; 2020 г. — 766; 2021 г. — 685; 2022 г. — 920). Однако в 2023 году их количество снизилось на 50% — до 462 дел, а в 2024 году — почти на 60% — до 193 фактов. Иными словами, отмечают на официальном ресурсе ведомства, число жалоб на пытки уменьшилось практически в пять раз.

— Любая жалоба, поступающая в том числе и в наше учреждение, подлежит незамедлительному направлению в органы следствия — в Прокуратуру, которая обладает исключительной компетенцией по таким делам. Кроме того, мы оперативно направляем наших представителей в закрытые учреждения, чтобы задокументировать возможные факты или проверить, имела ли место пытка в действительности, — рассказал Артур Ластаев.

По словам омбудсмена, за последние годы Казахстан проделал большую работу по обеспечению прав человека в условиях изоляции. Одним из важных изменений стал переход тюремной медицины в гражданское ведомство — Министерство здравоохранения РК. Кроме того, учреждения системы изоляции были полностью оснащены камерами видеонаблюдения.

— Полицейские и сотрудники уголовно-исполнительной системы обязаны носить нательный жетон, что также предотвращает серьезные злоупотребления, включая пытки. Эксклюзивную подследственность по уголовным делам о пытках получили органы Прокуратуры. Все это вместе с другими мерами привело к тому, что сейчас мы наблюдаем существенное снижение таких случаев и неотвратимость наказания для лиц, которые их допускают, — объяснил Уполномоченный по правам человека.

Как отметил Артур Ластаев, количество мониторинговых визитов значительно увеличилось. В прошлом году было проведено около 800 таких визитов как лично омбудсменом, так и представителями уполномоченных органов по правам человека в регионах. В этом году их число уже превысило 1200. Все мониторинговые визиты в закрытые учреждения являются неанонсируемыми, то есть представители заранее о них не сообщают.

