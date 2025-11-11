Порядок преподавания НВП изменили в Казахстане

Согласно документу, с 1 сентября 2026 года начальная военная подготовка (НВП) вводится как обязательная учебная дисциплина в организациях среднего, технического и профессионального образования. НВП будет направлена на подготовку молодежи к воинской службе и военно-патриотическому воспитанию допризывников.

В программу НВП войдут теоретическая и практическая подготовка, проведение учебно-полевых (лагерных) сборов, а также соревнования по НВП различного уровня (районного (города областного значения), областного масштабов, в масштабе города республиканского значения и столицы).

Основной целью НВП является овладение базовыми навыками в военном деле, развитие физической выносливости, морально-психологической устойчивости и готовности к выполнению воинского долга, а также воспитания у обучающихся чувства патриотизма.

Среди задач:

формирование у обучающихся высокого чувства ответственности перед Родиной, уважения к государственным символам, армии и воинской службе, военно-патриотическое воспитание молодежи;

подготовка к воинской службе, изучение основ военного дела, строевой, огневой, тактической, военно-медицинской подготовки;

развитие физических и психологических качеств, способствующих устойчивости к стрессу, выносливости, организованности, дисциплине и коллективизму;

развитие интереса молодежи к воинской службе и овладения ими основ военной профессии через практико-ориентированные формы подготовки.

НВП проводится с обучающимися допризывного возраста на базе основного среднего образования в организациях образования (кроме специальных), реализующих общеобразовательные учебные программы общего среднего образования, образовательные программы технического и профессионального образования, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности (далее — организации образования) педагогами НВП.

Занятия по НВП будут проходить не реже одного раза в неделю.

В школах на предмет отводится 64 учебных часа: в 10 классе — не менее 30 часов, в 11 классе — не менее 32 часов.

В организациях технического и профессионального образования — не менее 136 учебных часов, из них не менее 30 часов на учебно-полевые занятия.

Занятия для юношей и девушек проводятся совместно, за исключением раздела «Основы медицинских знаний», который для девушек будет организован отдельно под руководством медицинского работника.

Кроме того, учреждения образования должны будут составлять план военно-патриотической работы. В него включат встречи с военнослужащими и ветеранами, экскурсии в воинские части, участие в военно-патриотических клубах и соревнованиях.

Приказ вступает в силу с 21 ноября 2025 года.

