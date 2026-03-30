    02:16, 30 Март 2026 | GMT +5

    Порядок пребывания иностранных граждан изменился в Кыргызстане

    Министерство иностранных дел Кыргызстана сообщает, что внесены изменения в положение о порядке пребывания иностранных граждан на территории страны, передает Kazinform со ссылкой на Кабар.

    В ведомстве отметили, что принятые изменения направлены на дальнейшее упорядочивание миграционных процессов, упрощение механизмов легализации пребывания иностранных граждан в стране, а также на создание четких, прозрачных и гибких условий для въезда и нахождения.

    В частности, введена специальная норма, регулирующая правовой статус этнических кыргызов и членов их семей.

    Согласно ей, лицам, которые ранее превысили установленный срок пребывания и не оформили своевременно разрешительные документы, предоставляется право однократного въезда на территорию Кыргызстана с возможностью легализовать свой правовой статус в течение 30 рабочих дней.

    В этой связи министерство призывает иностранных граждан и принимающую сторону строго соблюдать установленные сроки пребывания на территории Кыргызстана и учитывать вступившие в силу изменения при планировании нахождения в стране.

    Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

    Ранее сообщалось о том, что Кыргызстан впервые в истории начал печатать свою национальную валюту.

    Диана Калманбаева
