Порядок пребывания иностранных граждан изменился в Кыргызстане

В ведомстве отметили, что принятые изменения направлены на дальнейшее упорядочивание миграционных процессов, упрощение механизмов легализации пребывания иностранных граждан в стране, а также на создание четких, прозрачных и гибких условий для въезда и нахождения.

В частности, введена специальная норма, регулирующая правовой статус этнических кыргызов и членов их семей.

Согласно ей, лицам, которые ранее превысили установленный срок пребывания и не оформили своевременно разрешительные документы, предоставляется право однократного въезда на территорию Кыргызстана с возможностью легализовать свой правовой статус в течение 30 рабочих дней.

В этой связи министерство призывает иностранных граждан и принимающую сторону строго соблюдать установленные сроки пребывания на территории Кыргызстана и учитывать вступившие в силу изменения при планировании нахождения в стране.

Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

