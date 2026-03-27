Кыргызстан впервые в истории начал печатать свою национальную валюту

По словам кыргызского лидера, раньше стране приходилось заказывать печать своей нацвалюты в иностранном государстве.

— Теперь все изменилось: мы вышли на такой уровень, что уже сами можем по заказу печатать валюту для других государств. Нами получен международный сертификат, подтверждающий соответствие всем необходимым стандартам и требованиям при изготовлении денег, — написал глава Кыргызстана.

Им подчеркнуто, что Кыргызстан на высоком качественном уровне выпускает общегражданские паспорта, ID-карты, водительские удостоверения, технические паспорта на транспортные средства.

— Мы готовы печатать для других стран не только валюту, но и различные государственные документы. В настоящее время уже принимаются заказы от нескольких государств. Благодаря наличию сертификата защита нашей продукции находится на самом высоком уровне. Иными словами, подделать подобные документы невозможно. При этом цены остаются доступными, — добавил Садыр Жапаров.

Напомним, в 2023 году Кыргызстан впервые в истории начал печатать свои национальные паспорта. Также мы писали о том, что в апреле 2025 года страна начала выпускать паспорта других стран. Кроме того, с 3 ноября прошлого года государство ввело в оборот общегражданские паспорта и ID-карты образца 2025 года с обновленным дизайном и усиленными защитными элементами.