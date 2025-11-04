РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    20:12, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Новые паспорта начали выдавать в Кыргызстане

    В стране с 3 ноября ввели в оборот общегражданские паспорта и ID-карты образца 2025 года с обновленным дизайном и усиленными защитными элементами, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Новые паспорта начали выдавать в Кыргызстане
    Фото: Кабар

    Паспорта нового образца содержат более 30 защитных элементов 1-2 уровней и значительное количество элементов третьего уровня, инновационные голограммы и кинеграммы, УФ-печать и криптографический чип, лазерную гравировку персональных данных, два прозрачных окна на странице данных, включая окно в виде кыргызского орнамента, уникальные визуально-переменные изображения.

    Новые паспорта начали выдавать в Кыргызстане
    Фото: Кабар

    Каждая визовая страница иллюстрирует объекты и места всех регионов страны, а также историко-культурные символы — образ Манаса, резиденцию «Ынтымак Ордо», пик Хан-Тенгри, цветок Айгуль и другие. Все они являются элементами защиты.

    Переход на новый образец позволит:
    — улучшить учет граждан, пересекающих государственную границу;
    — повысить эффективность борьбы с трансграничной преступностью и незаконной миграцией;
    — усилить защиту от подделки и незаконного использования документов;
    — повысить качество миграционного контроля в пунктах пропуска

    Ранее сообщалось, что Кыргызстан начал экспортировать паспорта в Южную Африку.

    Напомним, с июля этого года казахстанцы получают паспорта нового образца, оснащенные дополнительной степенью защиты.

    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
