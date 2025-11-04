Новые паспорта начали выдавать в Кыргызстане

Паспорта нового образца содержат более 30 защитных элементов 1-2 уровней и значительное количество элементов третьего уровня, инновационные голограммы и кинеграммы, УФ-печать и криптографический чип, лазерную гравировку персональных данных, два прозрачных окна на странице данных, включая окно в виде кыргызского орнамента, уникальные визуально-переменные изображения.

Фото: Кабар

Каждая визовая страница иллюстрирует объекты и места всех регионов страны, а также историко-культурные символы — образ Манаса, резиденцию «Ынтымак Ордо», пик Хан-Тенгри, цветок Айгуль и другие. Все они являются элементами защиты.

Переход на новый образец позволит:

— улучшить учет граждан, пересекающих государственную границу;

— повысить эффективность борьбы с трансграничной преступностью и незаконной миграцией;

— усилить защиту от подделки и незаконного использования документов;

— повысить качество миграционного контроля в пунктах пропуска

Ранее сообщалось, что Кыргызстан начал экспортировать паспорта в Южную Африку.

Напомним, с июля этого года казахстанцы получают паспорта нового образца, оснащенные дополнительной степенью защиты.