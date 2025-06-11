Кыргызстан начал экспортировать паспорта в Южную Африку

По информации управляющего делами президента КР Каныбека Туманбаева, в рамках заключенного контракта открытое акционерное общество «Учкун» изготовило и отправило в Республику Намибия первую партию паспортов в количестве 130 тысяч штук.

Прибывшая в Бишкек официальная делегация из Намибии, высоко оценив качество документов, заявила о готовности подписать второй контракт, а также выразила заинтересованность в расширении сотрудничества с ОАО «Учкун» в других областях.

- Ранее Кыргызстан заказывал биометрические паспорта за рубежом. Сегодня, наоборот, государство экспортирует в зарубежные страны качественные документы собственного производства и становится конкурентоспособной страной, - отметил Каныбек Туманбаев.

Напомним, в КР в оборот планируют внедрить новые общегражданские паспорта и ID-карты образца 2025 года с обновленным дизайном и усиленными защитными элементами.