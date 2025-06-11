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    19:51, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Кыргызстан начал экспортировать паспорта в Южную Африку

    Биометрические паспорта кыргызстанского производства начали экспортировать в Южную Африку, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Намибия паспорт
    Фото: teletype.in

    По информации управляющего делами президента КР Каныбека Туманбаева, в рамках заключенного контракта открытое акционерное общество «Учкун» изготовило и отправило в Республику Намибия первую партию паспортов в количестве 130 тысяч штук.

    Прибывшая в Бишкек официальная делегация из Намибии, высоко оценив качество документов, заявила о готовности подписать второй контракт, а также выразила заинтересованность в расширении сотрудничества с ОАО «Учкун» в других областях.

    - Ранее Кыргызстан заказывал биометрические паспорта за рубежом. Сегодня, наоборот, государство экспортирует в зарубежные страны качественные документы собственного производства и становится конкурентоспособной страной, - отметил Каныбек Туманбаев.

    Напомним, в КР в оборот планируют внедрить новые общегражданские паспорта и ID-карты образца 2025 года с обновленным дизайном и усиленными защитными элементами.

    Теги:
    Африка Кыргызстан Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
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