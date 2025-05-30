В Кыргызстане планируют внедрить новые национальные паспорта
В Кыргызстане в оборот планируют внедрить новые общегражданские паспорта и ID-карты образца 2025 года с обновленным дизайном и усиленными защитными элементами, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Министерство цифрового развития КР вынесло на общественное обсуждение соответствующий проект постановление кабинета министров.
Согласно документу, национальные паспорта образца 2025 года будут выдаваться по окончании бланков паспортов образца 2024 года (ID-карта) и образца 2023 года общегражданских паспортов (ОГП).
Национальные паспорта образца 2025 года (ОГП, ID-карта) будут выпускаться с обновленным дизайном, измененным изображением государственного флага, а также усиленными защитными элементами.
Проектом постановления предлагается поручить соответствующим государственным органам и учреждениям принять необходимые меры по легализации национальных паспортов образца 2025 года путем направления образцов паспортов в иностранные государства, провести оповестительную кампанию о начале выдачи ID-карт и общегражданских паспортов образца 2025 года.
Ранее мы писали, что в 2023 году Кыргызстан впервые в истории начал печатать свои национальные паспорта. В апреле 2025 года страна начала выпускать паспорта других стран.
Напомним, 22 декабря 2023 года Президент КР Садыр Жапаров подписал закон об изменении государственного флага, который вступил в силу 26 декабря.