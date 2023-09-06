Кыргызстан впервые в истории начал печатать свои национальные паспорта

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане впервые в истории страны будет запущена печать национальных паспортов граждан. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента КР Эрбол Султанбаев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ»

Печатать национальные документы кыргызстанцев будут в государственной типографии «Учкун» при Управлении делами Президента КР, для которой было приобретено современнейшее оборудование. Процесс изготовления полностью будет находиться под контролем государства.

«Ежегодно Кыргызстан заказывал за рубежом до 1,5 млн ID-карт и общегражданских паспортов. Изготовление документов будет проводиться по новейшим технологиям с использованием многозначной системой защиты. Степень защищенность, будет исключать подделку и соответствовать уровню десяти передовых стран мира», - говорится в сообщении пресс-секретаря Президента КР.

С 2024 года Кыргызстан планирует начать печатать свою национальную валюту.