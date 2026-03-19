Порядок подготовки Генеральной схемы территории утвердили в Казахстане

— Генеральная схема организации территории РК — градостроительный проект, общегосударственного значения содержащий видение долгосрочного пространственного развития и систему рациональной организации территории для реализации территориальных конкурентных преимуществ и достижения устойчивого развития страны, — говорится в документе.

Таким образом, Генеральная схема разрабатывается с учетом объема и содержания инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, а также выводов генерального плана интегрированного управления водными ресурсами и бассейновых планов охраны и использования водных ресурсов.

Основные цели Генеральной схемы:

обеспечение государственного регулирования системы расселения и размещения производительных сил;

установление статуса, назначения и характера использования территорий с учетом административно-территориального устройства РК;

координация межрегиональных и межотраслевых государственных интересов по программам социально-экономического и хозяйственного развития через осуществление архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Кроме того, разработка Генеральной схемы обеспечивается уполномоченным органом на основе документов Системы государственного планирования, законодательства республики об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, а также с учетом внутренних и внешних факторов, влияющих на перспективную организацию территории РК.

Также, корректировка Генеральной схемы осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, внесения изменений и дополнений в документы Системы государственного планирования в соответствии с настоящими Правилами.

Кроме этого, разработка Генеральной схемы в рамках государственного задания осуществляется республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения в сфере государственного градостроительного планирования и кадастра.

Уполномоченный орган разрабатывает и утверждает задание на проектирование, где прописывается структура Генеральной схемы, порядок сбора исходных данных и этапы ее согласования.

Общие требования к такому заданию, а также сроки его выполнения, состав и содержание Генеральной схемы определяются Кодексом и государственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства.

— Генеральная схема разрабатывается на период не менее 20 лет и подлежит мониторингу не реже одного раза в пять лет уполномоченным органом, — говорится в документе.

По итогам проведенного мониторинга составляется отчет, который публикуется на официальном сайте уполномоченного органа. Мониторинг охватывает основные положения Генеральной схемы.

Генеральная схема включает в себя:

систему расселения и размещения производительных сил;

развитие социальной, рекреационной, инженерной и транспортной инфраструктур;

развитие территорий и объектов особого регулирования республиканского и межрегионального значения;

классификацию территорий по видам экономической специализации и преимущественного использования;

зонирование с определением приоритетов и ограничений на ее использование при осуществлении градостроительной деятельности;

комплекс мер по улучшению экологической обстановки в регионах, сохранению территорий с объектами историко-культурного наследия или охраняемыми

ландшафтными объектами, а также по защите территорий от опасных (вредных) воздействий природных и антропогенных, техногенных явлений и процессов.

Генеральная схема разрабатывается в два этапа: подготовительный этап, который включает сбор исходных данных, анализ и оценку территории Республики Казахстан, выявление внутренних и внешних факторов, влияющих на организацию и эффективное использование территории;

этап проектирования, который включает:

разработку проектного предложения по организации территории РК на периоды проектирования, в том числе:

системы расселения и размещения производительных сил, развития социальной, рекреационной, инженерной и транспортной инфраструктур, развития территорий и объектов особого регулирования республиканского и межрегионального значения, зонирования с определением приоритетов и ограничений на ее использование при осуществлении градостроительной деятельности;

классификацию территорий по видам экономической специализации и преимущественного использования;

выработку комплекса мер по улучшению экологической обстановки в регионах, сохранению территорий с объектами историко-культурного наследия и (или) охраняемыми ландшафтными объектами, а также по защите территорий

от опасных (вредных) воздействий природных и антропогенных, техногенных явлений и процессов.

Также, предусмотрено, что после проведения комплексной градостроительной экспертизы проект Генеральной схемы направляется уполномоченным органом на согласование в заинтересованные государственные органы. Срок рассмотрения и согласования проекта Генеральной схемы составляет десять рабочих дней со дня поступления проекта Генеральной схемы.

Заинтересованные государственные органы либо утверждают проект, либо направляют уполномоченному органу свои обоснованные замечания.

Если такие замечания поступают, доработанный проект Генеральной схемы повторно направляется уполномоченным органом на согласование в соответствующие органы. На повторное согласование отводится пять рабочих дней с момента поступления проекта.

Основные положения Генеральной схемы утверждаются правительством Республики Казахстан.

Приказ вступает в силу с 1 июля 2026 года.

