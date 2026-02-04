Корректировку Генплана Астаны до 2035 года вынесли на общественные слушания

В Астане в рамках общественных слушаний по результатам стратегической экологической оценки (СЭО) проекта «Генеральный план города Астаны. Корректировка» проходит обсуждение ключевых изменений в территориальном развитии столицы, связанных с размещением инвестиционных проектов, планируемых к реализации до 2035 года.

Корректировка Генерального плана проводится с учетом комплексного градостроительного планирования и анализа предпроектной документации, а также с опорой на экологические аспекты. Ключевые параметры Генплана остаются без изменений.

Всего на рассмотрение предложено более 130 инвестиционных проектов. Они охватывают основные направления развития столицы, это проекты в сфере промышленности, логистические объекты, социальные объекты, включая школы, детские сады, медицинские учреждения и спортивные комплексы, объекты делового, коммерческого назначения и другие.

Реализация этих проектов направлена на развитие экономики города, создание новых рабочих мест и модернизацию городской инфраструктуры. Отдельно отмечается, что строительство пяти крупнейших объектов позволит создать около 2 тысяч рабочих мест.

При этом все проекты рассматриваются с учетом результатов стратегической экологической оценки. Эксперты анализируют возможное влияние на качество воздуха и воды, сохранение зеленых зон и здоровье населения, а также разрабатывают меры по снижению экологических рисков.